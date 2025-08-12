Свят

Още една жертва след експлозията в завод за стомана в САЩ

Най-малко 10 души са ранени и са били откарани в болница

12 август 2025, 09:07
Още една жертва след експлозията в завод за стомана в САЩ
Източник: AP/БТА

В тори човек е загинал при експлозията в металургичен завод в град Клеъртън в американския щат Пенсилвания, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на местните власти.

Най-малко 10 души са ранени и са били откарани в болница. Според властите взривът е нанесъл тежки щети на огромното съоръжение.

Един работник бе изваден от развалините часове след взрива, след който черни облаци дим се издигнаха в небето над долината на река Мононгахела, известна на местните жители като р. Мон - регион в щата Пенсилвания, който от повече от един век е синоним на производството на стомана.

Службите за спешна помощ на окръг Алегени съобщиха, че пожарът в завода е започнал около 10:51 ч. сутринта.

По-късно местните власти съобщиха, че е загинал и втори човек.

Експлозията, последвана от няколко по-малки взрива, бе усетена в близките населени места, като накара властите да предупредят местните жители да се отдалечат от мястото на инцидента, за да могат спасителните екипи да реагират.

Източник: Светослав Танчев, БТА    
експлозията завод стомана Пенсилвания САЩ жертви
Последвайте ни
Побой, заплахи и атаки с коктейл

Побой, заплахи и атаки с коктейл "Молотов": Мъж твърди, че е непрестанно тормозен от бившата си

Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА

Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Могат ли кучетата да пият мляко

Могат ли кучетата да пият мляко

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожарът в Пирин: Над 100 човека се борят с огъня, има две активни огнища

Пожарът в Пирин: Над 100 човека се борят с огъня, има две активни огнища

България Преди 2 минути

В района на Илинденци е спокойно и няма индикации за горене

,

Омбудсманът предложи механизъм за заличаване на данни в Централния кредитен регистър

България Преди 4 минути

На 7 август новоизбраният омбудсман Велислава Делчева организира първата си приемна за граждани

,

Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в район "Изгрев"

България Преди 26 минути

Скандалът се разрази, след като кметът Делян Георгиев обяви, че строежът се бави

Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

Любопитно Преди 30 минути

Кометата, от която произхожда потокът, не представлява пряка опасност за нашата планета

Мъж отслабна с 20 кг без тренировки, неговите два ежедневни трика

Мъж отслабна с 20 кг без тренировки, неговите два ежедневни трика

Любопитно Преди 39 минути

Американецът Том Капон е свалил 20 килограма за една година и сега тежи 89 кг

26 евролидери: Украйна трябва да има свобода да решава бъдещето си

26 евролидери: Украйна трябва да има свобода да решава бъдещето си

Свят Преди 56 минути

Изявлението беше подкрепено от всички страни членки на ЕС, с изключение на Унгария

<p>Какво да ядем и видим в страната на Алпите и фондюто?&nbsp;</p>

БезГранично: Швейцария - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 1 час

Ръководство за българския турист в Швейцария

Разследват причините за катастрофата, при която загина военнослужещ

Разследват причините за катастрофата, при която загина военнослужещ

България Преди 1 час

Инцидентът стана в понеделник следобед между военен джип и лека кола на пътя Елхово - Болярово

Умишлен палеж в старото военно училище във Велико Търново, има задържан

Умишлен палеж в старото военно училище във Велико Търново, има задържан

България Преди 1 час

Шест пожарни коли и 24 огнеборци се бориха с пламъците

<p>Гледат жалбата на обвинения&nbsp;за мъчения и убийства на животни в Перник</p>

Гледат жалбата на обвинения Красимир Георгиев за мъчения и убийства на животни в Перник

България Преди 1 час

Той беше арестуван заедно с Габриела Сашова през март 2025 г.

Непоклатимата вяра пред лицето на смъртта: Почитаме паметта на св. мъченици Фотий и Аникит

Непоклатимата вяра пред лицето на смъртта: Почитаме паметта на св. мъченици Фотий и Аникит

Любопитно Преди 2 часа

Те живели през III век и били сродници

Как учените се хранят и са щастливи на едно от най-отдалечените места на Земята

Как учените се хранят и са щастливи на едно от най-отдалечените места на Земята

Любопитно Преди 2 часа

Няма по-студено място на Земята от Източна Антарктида

Пожарът край Сунгурларе се разгоря отново, каква е ситуацията

Пожарът край Сунгурларе се разгоря отново, каква е ситуацията

България Преди 2 часа

Пострадали и бедстващи няма, а на евакуираните беше осигурен подслон

Снимката е илюстративна

Голям горски пожар в Черна гора, стигна се до принудителна евакуация

Свят Преди 2 часа

Помощ в гасенето оказа и Хърватия, която изпрати свой самолет

Тръмп отложи с още 90 дни по-високите мита върху вноса на стоки от Китай

Тръмп отложи с още 90 дни по-високите мита върху вноса на стоки от Китай

Свят Преди 3 часа

Той подписа заповед за удължаване на примирието до 10 ноември

Ръст на заразените с COVID-19 в България през последните дни

Ръст на заразените с COVID-19 в България през последните дни

България Преди 3 часа

Епидемиолози отчитат, че за седмица диагнозицираните с коронавирус са се увеличили

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Анистън сподели съкрушителни подробности за Матю Пери

Edna.bg

Рафаел Надал стана татко за втори път. Коя е Мария - жената до него

Edna.bg

Вратар отказва да напусне ПСЖ

Gong.bg

Ал-Хилал търси нов спортен директор - кандидатите са двама

Gong.bg

Нов скок на заразените с коронавирус в България през последните дни

Nova.bg

Пребит, заплашван и атакуван с коктейл „Молотов“: Мъж от Кюстендил твърди, че е жертва на непрестанен тормоз от бившата си

Nova.bg