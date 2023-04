Нещастното лице на протестите в Иран: Осакатените жертви от Техеран

М ладежите, загубили зрението си заради участие в протестите в Иран са толкова много, а историите им са повече от тъжни. BBC събира съдбите на Елахе, Газал и Мохамад, за да ни покаже другото лице на протестите - осакатяващото, но носещо надежда.

Елахе Тавоколян е простреляна от иранските сили за сигурност по време на протести в североизточен град близо до Машхад през септември. Докторантката губи зрението на дясното си око.

​Но едва три месеца по-късно тя се чувства достатъчно смела, за да сподели видеото с изпитанието си в социалните мрежи.

Her name is Elahe Tavakolian, a woman protesting who took to the street during the revolution of #WomanLifeFreedom. Iranian government agents shot her in the face, blinding her in one eye. She is scheduled to undergo surgery to remove one of the bullets pic.twitter.com/nAlKNB92Lj…