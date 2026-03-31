"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

31 март 2026, 08:01
П ри мащабна операция в няколко държави са задържани ключови членове на престъпната мрежа "оръжия срещу канабис“, съобщи Европол.

Арестите са извършени при координирана операция на 23 март в Испания, България и Гърция. Мрежата е заподозряна в трафик на огнестрелни оръжия от Западните Балкани и Турция към Европейския съюз, като ги е разменяла за канабис и е подпомагала организираната престъпност в няколко държави членки.

Основният заподозрян, който е турски гражданин с разрешение за пребиваване в Гърция,  е координирал доставката и транспортирането на оръжия до Испания, като същевременно е контролирал закупуването и последващото разпространение на наркотици към страни като Гърция и България.

Разследването е започнало през март 2025 г., когато испанската полиция Mossos d’Esquadra установява незаконен внос на огнестрелни оръжия от Турция и разпространението им сред престъпни групи в Каталуния, на фона на нарастващо въоръжено насилие. Това довежда до идентифицирането на престъпна организация, специализирана във вноса, съхранението и разпространението на огнестрелни оръжия.

Разследващите разкриват добре организирана верига за доставки: оръжията са набавяни от Западните Балкани и Турция, укривани в автомобили и камиони със скрити отделения и транспортирани до ЕС. След влизането им в Европа те са разпространявани в престъпните мрежи и използвани като разменна монета при сделки с наркотици. Този постоянен поток от оръжия значително е увеличил силата на организираните престъпни групи и е допринесъл за насилието в Европа, пише в информацията на Европол.

Мрежата е трафикирала т.нар. „Франкенщайн“ оръжия – хибридни огнестрелни оръжия, комбиниращи оригинални компоненти с ръчно изработени метални части. Тези евтини, но напълно функционални оръжия са особено трудни за проследяване и улесняват незаконното им разпространение в Европа.

Паралелно с това мрежата е била силно ангажирана с мащабен трафик на канабис. Разследващите установяват, че групата е изградилa инфраструктура за снабдяване със значителни количества марихуана в Каталуния и износа ѝ по сухопътни и морски маршрути из Европа към Турция и Гърция, където стойността ѝ значително нараства.  Мрежата е имала капацитет да транспортира до 1,5 тона марихуана месечно. По време на разследването са иззети около 550 килограма марихуана, заедно с оръжия и боеприпаси.

На 23 март властите предприемат действия, докато мрежата подготвя нови престъпни сделки с оръжия и наркотици. Испания арестува 18 заподозрени в Тея, Барселона, Матаро, Сабадел, Тордера, Льорет де Мар и Малага. България арестува лидера на организацията в София, заедно с още двама заподозрени.
Гърция подпомага разследването чрез участие в оперативните дейности. Общо са арестувани 21 заподозрени.

По време на разследването са иззети седем полуавтоматични пистолета и едно оръжие от военен клас, заглушители, както и 587 кг марихуана и 76 кг хашиш с приблизителна нелегална пазарна стойност от 4,4 милиона евро. Европол подпомага разследването през целия му ход чрез улесняване на обмена на разузнавателна информация и оперативната координация между участващите държави.

Европол е позволила кръстосани проверки в своите бази данни, довели до ключови разузнавателни попадения и е подпомогнала идентифицирането на маршрути за трафик на оръжия и модели на снабдяване. Агенцията е организирала оперативни срещи за координация между Испания, Гърция и България и е съдействала за картографиране на структурата на мрежата, нейните движения и престъпни дейности през границите.

Информацията, обменена чрез защитените комуникационни канали на Европол, е изиграла ключова роля за свързването на националните разследвания и изграждането на цялостна разузнавателна картина.

От българска страна са участвали служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

