Развод: семейството на Башар Асад се разпада

Р одената във Великобритания съпруга на бившия сирийски лидер Башар Асад е подала молба за развод в Русия, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail), уточнявайки че става дума за непотвърдена информация.

49-годишната Асма ал-Асад в момента е в изгнание в Москва със семейството си,

което беше принудено да изостави луксозния си живот в Сирия.

Твърди се, че бившата първа дама не е доволна от новия си живот под охрана при режима на Путин в Русия и поискала да се върне във Великобритания, където е родена.

Асма е поискала от руски съд разрешение да напусне Русия, за да отиде в Обединеното кралство, твърди изданието The Jerusalem Post, което се позовава на съобщения в турски и арабски медии. В момента искането ѝ е в процес на разглеждане.

Asma al-Assad asks for divorce and wants to leave Russia and get a big part of Assad's blood money after years of supporting and living with a murderous tyrant.

