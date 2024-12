Съпругата на Башар Асад е тежко болна от левкемия

С ъпругата на сваления президент на Сирия Башар Асад - Асма, е тежко болна от левкемия и медиците са й дали 50 на 50 шанс за оцеляване, предаде ДПА, като се позова на медийни информации.

Асма е била изолирана, за да се предотврати инфекция предвид състоянието й, отбелязва британското издание "Телеграф".

Семейство Асад избяга в Москва, след като сирийските бунтовници превзеха столицата Дамаск по-рано през месеца.

Асма е родена във Великобритания. Тя е отпътувала за Русия заедно с децата й преди отпътуването на самия Башар Асад.

#Asma al-Assad’s Family Responds to Reports She Is Divorcing Deposed Dictator Hubby https://t.co/y0AdGrrFZZ via @yahooNewsUK #Syria

Сега за Асма се грижел нейният баща Фауаз Ахраз, който е уважаван кардиолог във Великобритания и който според медийните информации е бил съсипан от болестта на дъщеря си.

Сирийското президентство обяви през май, че Асма е диагностицирана с остра форма на левкемия. Преди това тя е била лекувана за рак на гърдата. През 2019 г. тя обяви, че вече не е болна след едногодишна терапия. Според "Телеграф" левкемията на Асма се е завърнала след период на ремисия.

Преди това в медиите се появиха информации, че Асма е поискала да се разведе с Башар Асад заради ограниченията, които са й били наложени, след пристигането й в Русия. Тя искала да отиде да се лекува в Лондон. Кремъл тогава отрече тези информации, въпреки че семейство Асад не ги коментира.

Asma al-Assad, wife of Syria’s former president Bashar al-Assad, seeks medical treatment in London for leukemia. The op-ed criticizes her complicity in the regime’s atrocities highlighting her previous Western media portrayal and questioning the morality of granting her sanctuary pic.twitter.com/hgVG8FGsFg