Специалните сили блокираха 2000 молби за убежище от афганистански командоси -"свидетели на военни престъпления"

М олбите за презаселване на над 2000 афганистански командоси бяха отхвърлени от специалните сили на Обединеното кралство, въпреки животозастрашаващите им мисии заедно с британците срещу талибаните, потвърди Министерството на отбраната за първи път.

Офицерите от британските специални сили изглежда са отказали да подкрепят всяка молба за спонсорство от бивши афганистански командоси, въпреки че тези войници са се сражавали редом със SAS и SBS.

Противоречия в твърденията на министерството

Министерството на отбраната отричаше да има политика за масово отхвърляне на молби от членовете на елитните части, известни като Тройките. Въпреки това, разследване на BBC не откри никакви доказателства, че специалните сили на Обединеното кралство (UKSF) са подкрепили дори една такава молба за презаселване.

Запитано дали UKSF е одобрило някое от заявленията, Министерството на отбраната отказа да отговори.

Кои са "Тройките"?

Тройките – наречени така поради обозначенията си CF 333 и ATF 444 – бяха създадени, обучени и финансирани от британските специални сили и подпомагаха SAS (Special Air Service) и SBS (Special Boat Service) при операции в Афганистан.

След като страната падна в ръцете на талибаните през 2021 г., тези войници бяха считани за изложени на сериозна опасност от репресии и имаха право да кандидатстват за презаселване в Обединеното кралство.

Отказът на молбите им предизвика полемика, особено на фона на публичното разследване в Обединеното кралство относно твърдения за военни престъпления, извършени от специалните сили по време на операциите в Афганистан – разследване, в което Тройките също са били свидетели.

Политически и правни последици

Разследването има правомощия да призове за свидетелстване лица, намиращи се в Обединеното кралство, но не и чужденци, пребиваващи извън страната.

Ако членовете на Тройките бяха презаселени, те можеха да бъдат принудени да дадат показания, които потенциално биха разкрили значими доказателства.

По-рано тази година BBC разкри, че командването на специалните сили е получило право на вето върху молбите за презаселване и че именно то е отказало убежище на афганистанските командоси. Това предизвика вълна от гняв сред бивши членове на SAS и други военнослужещи, които са служили заедно с афганистанските сили.

Първоначално Министерството на отбраната отричаше съществуването на подобно вето, твърдейки, че репортажите на BBC са неточни.

Впоследствие обаче тогавашният министър на отбраната Андрю Мърисън беше принуден да признае пред Камарата на общините, че правителството е подвело парламента относно тази информация.

Съдебни разкрития

Потвърждението за повече от 2000 отказа стана публично по време на съдебни заседания този февруари. Съдебното дело беше заведено от бивш член на Тройките, оспорващ отказа за презаселване.

Адвокатите на Министерството на отбраната първоначално поискаха ограничителна заповед, която временно да попречи на BBC да съобщи за съответните части от съдебния процес. Впоследствие обаче те оттеглиха искането си.

Документите, разкрити в съда, също показват, че докато Министерството на отбраната публично отричаше съществуването на вето, то вече е знаело, че отказите, направени от специалните сили, може да са неоснователни и ще трябва да бъдат независимо преразгледани.

Реакции от военни експерти

Майк Мартин, бивш офицер от британската армия, служил в Афганистан и член на комисията по отбраната, коментира пред BBC, че отказите са "изключително тревожни".

"Изглежда, че специалните сили на Обединеното кралство са блокирали молбите на афганистанските специални сили, тъй като тези войници са били свидетели на предполагаеми военни престъпления на британската армия, които в момента се разследват", каза Мартин.

"Ако Министерството на отбраната не може да предложи обяснение, въпросът трябва да бъде разгледан в разследването", добави той.

Джони Мърсър, бивш консервативен депутат и ветеран, служил със SBS в Афганистан, също свидетелства пред разследването. Той сподели, че е разговарял с бивши членове на Тройките и е чул "ужасяващи" твърдения за убийства, извършени от британските специални сили.

"Много ясно е за мен, че в афганистанската общност във Великобритания съществуват доказателства, които трябва да бъдат разгледани в това разследване", заяви Мърсър.

Over 2,000 Afghan commandos, who fought alongside UK forces, had their resettlement applications rejected, raising serious concerns https://t.co/9HKtjW2L0I

Липса на прозрачност

През 2023 г. Министерството на отбраната започна преглед на всички 2022 отказани молби за презаселване, които бяха считани за "надеждно доказани" от страна на военните служители. Въпреки първоначалното обещание, че процесът ще отнеме 12 седмици, повече от година по-късно той все още не е завършен.

Някои откази вече са били отменени, което е позволило на бивши членове на Тройките да влязат в Обединеното кралство. Министерството на отбраната обаче отказва да уведоми афганистанските командоси дали техните случаи са в процес на преразглеждане, освен ако те не подадат писмено запитване.

За мнозина това представлява сериозна пречка, тъй като много от тях се укриват в Афганистан, правейки комуникацията с британските власти почти невъзможна. Десетки вече са били бити, измъчвани или убити от талибаните.

"Въпреки че някои решения бяха отменени, за мнозина вече е твърде късно", коментира бивш офицер от Тройките.

"Закъсненията доведоха до трагични последици – някои бяха заловени от талибаните или загубиха живота си."

British Troops newly arrived in Afghanistan maintain their marksmanship prior to deploying in the city of Kabul in support of the NATO-led mission in the country pic.twitter.com/1iHvwVubj5