Как Grok 3 на Илон Мъск се сравнява с ChatGPT и DeepSeek

И лон Мъск представи най-новата версия на своя изкуствен интелект Grok, за който твърди, че превъзхожда както ChatGPT, така и DeepSeek – двата водещи инструмента в индустрията.

Мъск описа Grok 3 като „най-умния изкуствен интелект на Земята“, като обяви старта му чрез своята социална платформа X.

And Grok 3 coming soon https://t.co/9fCz2iHRUX

Защо е важно

OpenAI дълго време беше безспорен лидер в развитието на изкуствения интелект, а ChatGPT остана най-популярният инструмент в тази сфера в продължение на години. Въпреки това, с появата на DeepSeek, ChatGPT срещна първата си сериозна конкуренция на пазара на AI чатботове. Сега Grok 3 на Мъск показва, че конкуренцията в индустрията тепърва ще се разраства, пише Newsweek .

grok 3 is the world’s smartest AI



now available to all Premium+ subscribers