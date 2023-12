Опасна буря доведе до евакуация в Калифорния

П ървото опасно вълнение за тази зима в Калифорния нанесе поражения по крайбрежието на щата и настъпваща буря наложи евакуации на фона на наводнения на плажове и крайбрежни пътища, предаде Ти Си Ей в партньорство с ДПА.

На жителите на окръг Марин в районите на Калес Пинос, Прадеро, Сиера, Онда Ресака, Рибера и Ембаркадеро, както и на Кале де Аройо, бе наредено временно да се евакуират.

Поради висок риск от опасно вълнение и наводнения по крайбрежието снощи на евакуираните жители беше казано да се насочат към Стинсън Бийч.

Pro surfers have traveled from all over the world to ride massive & powerful waves at Northern California’s legendary Mavericks 🏄‍♂️

pic.twitter.com/xIUYc9IoIo