Иран възстанови противовъздушната си отбрана, задава ли се нова ескалация в Близкия изток

И ран е подменил своите системи за противовъздушна отбрана, повредени по време на сблъсъка с Израел през миналия месец, съобщи високопоставен военен представител на страната, цитиран от Newsweek. Действията на Техеран идват на фона на засилващи се опасения от евентуални нови военни действия, докато ядрените преговори остават в застой.

