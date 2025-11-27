Свят

ООН: Планетарната защита на Земята е активирана заради 3I/ATLAS

Изображенията на кометата, заснети от любители астрономи с малки дворни телескопи по света – включително в Япония, Испания и Чили – изненадващо предлагат по-детайлен поглед към мистериозния обект, отколкото орбитърът на НАСА около Марс

27 ноември 2025, 09:21
ООН: Планетарната защита на Земята е активирана заради 3I/ATLAS
О бединените нации официално потвърдиха, че планетарната защита на Земята ще насочи вниманието си към мистериозния междузвезден обект 3I/ATLAS само след часове, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

От 27 ноември глобален екип от учени ще започне двумесечна кампания за проследяване на предполагаемата комета, докато тя се приближава към нашата планета.

3I/ATLAS, която ще достигне най-близката си точка до Земята на 19 декември, не се очаква да представлява заплаха, но

Международната мрежа за предупреждение за астероиди (IAWN) третира събитието като мащабно учение

в случай, че в бъдеще има астероид, за който се твърди, че може да се сблъска със Земята.

Съобщението идва, след като бяха публикувани зашеметяващи нови изображения на обекта – разкриващи всичко, което не беше показано от неотдавнашните изненадващо размазани снимки на НАСА.

Професорът от Харвард Ави Льоб сподели нови изображения на междузвездния обект, заснети с любителски телескопи между 22 и 24 ноември. Тези впечатляващи снимки разкриха светеща, мъглива „глава“, наречена кома, както и тясна опашка с дължина над 965 606 kilometra, която странно сочи към Слънцето, вместо да е насочена в обратната посока, както при типична комета.

Една от снимките дори изглежда разкрива формата на 3I/ATLAS – конусовиден обект, обвит в ярка мъгла

Изображенията са заснети от любители астрономи с малки дворни телескопи по света – включително в Япония, Испания и Чили – и изненадващо предлагат по-детайлен поглед към мистериозния обект, отколкото орбитърът на НАСА около Марс.

Агенцията, която твърди, че 3I/ATLAS е комета от далечна звездна система, бе[e подложена на тежки критики след пресконференцията си на 19 ноември, за която се очакваше да предостави най-близкия поглед към обекта от разстояние само 30,5 милиона мили.

Въпреки това показаната снимка от камерата HiRISE на борда на Mars Reconnaissance Orbiter беше размазано черно-бяло изображение без никакви детайли. Всъщност най-ясната и детайлна снимка, представена от НАСА, изобщо не показваше междузвездния обект, а цветно изображение на химичните елементи, които 3I/ATLAS освобождава в космоса.

Разочароващите снимки предизвикаха вълна от критика и конспиративни теории

в социалните мрежи, като някои твърдяха, че правителството на САЩ нарочно представя размазани изображения, за да скрие, че обектът може да е извънземен кораб.

Междувременно Льоб отбеляза, че ясна снимка на обекта от 22 ноември, която показва яркото му зелено тяло и дългата му „антиопашка“, е направена от Мицунори Цумура с обикновен 20-инчов телескоп, използван от любителите астрономи по света.

Друга снимка, заснета същата нощ над Испания с 12.4-инчов телескоп – популярен размер сред любителите, – също показва ясни детайли на обекта.

Може би най-детайлната снимка, разкрита от Льоб, е дело на Пол Крагс от Канада, който успял да заснеме ясна форма на предполагаемата комета, докато пътувал над Северна Америка на 21 ноември.

„Невероятно е как любителите астрономи създават по-ясни изображения от агенцията „Никога Правилен Отговор” (НАСА)“,

написа един критик в X.

Льоб продължава да защитава теорията, че 3I/ATLAS може да е извънземен апарат, който следва целенасочен курс през нашата слънчева система. Физикът и ръководител на проекта „Галилео“ – научна група, търсеща признаци за извънземен живот – е посочил поне 12 аномалии, които обектът е демонстрирал от откриването си през юли, а учените не могат да обяснят.

Те включват опашка, насочена в погрешната посока, посиняване на обекта близо до Слънцето и серия промени в курса, които противоречат на законите на гравитацията.

Докато IAWN, управлявана от Службата на ООН по въпросите на космическото пространство, ще проследява обекта до януари като потенциална заплаха, ООН също обяви, че 3I/ATLAS не е нищо повече от комета.

„Комета 3I/ATLAS представлява отлична възможност за общността на IAWN да проведе наблюдателно упражнение, благодарение на продължителната ѝ видимост от Земята и огромния научен интерес“, се казва в изявление на организацията.

Телескопи и системи за проследяване по света ще се фокусират върху 3I/ATLAS, за да усъвършенстват методите за определяне на точната ѝ позиция на небето.

Въпреки уверенията на НАСА и ООН, че обектът е комета и че активирането на планетарната защита е част от рутинно учение, някои скептици онлайн поставиха под съмнение версията. „Когато всеки телескоп от Мауна Кеа до Чили е насочен към един обект, това не е учение“, написа потребител в X.

Източник: Daily Mail    
3I ATLAS междузвезден обект планетарна защита Ави Льоб извънземен апарат НАСА любители астрономи комета IAWN конспиративни теории
