ООН: Ядрените опити са недопустими

Г оворител на ООН заяви, че ядрените опити никога не са допустими „при никакви обстоятелства“.

ООН предупреди: Рискът от ядрен сблъсък се завърна

Това изявление идва, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се опита да възобнови тази практика, предаде АФП.

ООН: Човечеството не си дава ясна сметка за опасността от ядрено унищожение

„Генералният секретар многократно е заявявал, че настоящите ядрени рискове вече са тревожно високи и трябва да се избягват всички действия, които могат да доведат до погрешни преценки или ескалация с катастрофални последствия... Ядрените опити никога не могат да бъдат допустими при никакви обстоятелства“, заяви заместник-говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш Фархан Хак.