Г енералният секретар на ООН Антониу Гутериш изрази днес силно безпокойство от разрастващата се ксенофобията, расизъм и нетърпимост, и предупреди, че човешките права губят почва по света, предаде Асошиейтед прес.

При откриването на 40-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека в Женева Гутериш алармира, че гражданското общество се свива, а журналисти и активисти стават мишена на нападки и насилие. През последните три години са убити над 1000 журналисти и правозащитници, каза той.

Всяка седмица през 2018 г. е имало средно четирима убити екоактивисти, отбеляза генералният секретар.

"Длъжни сме да направим повече, за да защитим защитниците и да сложим край на репресиите срещу онези, които говорят открито за злоупотребите с правата им", каза Гутериш.

Не трябва да търпим възмутителната и почни пълна безнаказаност за престъпленията срещу журналисти и активисти, защитаващи човешките права и свободите, подчерта той, цитиран от ТАСС.

Гутериш изрази тревога също от икономическото неравенство и предупреди, че се злоупотребява с данните и технологиите за лицево разпознаване.

