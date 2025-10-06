Свят

Откриха телата на трима хърватски планинари, затрупани от лавина в Словения

В акцията по търсене на туристите са участвали екипи с 45 спасители от словенската и хърватската планинска спасителна служба

6 октомври 2025, 14:23
Откриха телата на трима хърватски планинари, затрупани от лавина в Словения
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н америха телата на трима хърватски планинари, затрупани в неделя от лавина под високия 2275 метра връх Тосц в Юлийските Алпи, Северозападна Словения, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ. 

Вчера следобед бе открито тялото на първия загинал.

В акцията по търсене на затрупаните от лавината планинари са участвали екипи с 45 спасители от словенската и хърватската планинска спасителна служба, като в издирването се е включил и хърватски военен хеликоптер, както и кучета спасители. 

Председателят на планинската служба в Бохин, Северозападна Словения, Миха Арх каза пред СТА, че намереният вчера планинар се е намирал на около 150 метра под планинската пътека за Тосц на надморска височина от 1650 метра. Откритите днес планинари са братя и са били намерени с помощта на координати на мобилния телефон на единия, споделени от член на семейството. Единият се е намирал на около метър под снега, а другията на около метър и половина.

Словенският министър на вътрешните работи Бощян Поклукар изрази съболезнования за семействата на загиналите планинари и апелира всички, които планират преходи в планината, да проверяват своевременно прогнозата за времето.

Хърватският министър на вътрешните работи Давор Божинович, който пристигна в Словения днес сутринта, каза, че това е голяма трагедия. "Трима млади души в един ден. Знаем, че в групата е имало седем души. Четирима са на сигурно, не са в опасност. Обаче тези новини ги потресоха", коментира той.

Вчера трима хърватски планинари бяха затрупани от лавина под връх Тосц в Юлийските Алпи, Северозападна Словения.

Групата се е състояла от седем души – четирима са останали в хижата Водников дом, а трима са тръгнали да изкачват връх Тосц.

Хърватският премиер Андрей Пленкович предложи Хърватия да изпрати подкрепа чрез механизма за Гражданска защита.

Източник: Симона - Алекс Михалева/БТА    
словения планинари алпи лавина загинали
