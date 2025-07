Норвежкият олимпийски медалист по ски Аудун Грьонволд почина след удар от мълния

О лимпийският медалист по ски-крос Аудун Грьонволд почина, след като беше ударен от мълния, съобщи в сряда Норвежката федерация по ски. Той беше на 49 години, пише CNN.

Грьонволд спечели бронз на Игрите във Ванкувър през 2010 г.

„С голяма тъга приехме новината за преждевременната кончина на Одун Грьонволд. Бившият национален състезател по алпийски ски и ски крос наскоро беше ударен от мълния по време на пътуване с лифт“, заявиха от федерацията.

Федерацията съобщи, че Грьонволд е бил „бързо откаран в болница и е получил лечение за нараняванията, които е получил при удара на мълнията“, след което е починал във вторник вечерта.

Грьонволд е бил член на норвежкия отбор по алпийски ски, преди да се насочи към фрийстайл и ски крос. Той е имал едно място на подиума като скиор от Световната купа по алпийски ски, завършвайки трети в спускане в Сиера Невада, Испания през 1999 г.

Той също така печели бронзов медал по ски крос на световното първенство през 2005 г. и общата купа по ски крос през 2007 г.

