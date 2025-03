Олимпиец е включен в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани бегълци

О лимпийски сноубордист и канадски национал е включен в списъка на ФБР с 10-е най-издирвани бегълци, заради ръководене на международна мрежа за трафик на наркотици.

Райън Уединг, 43 г. , се издирва по обвинения, че е организирал изпращането на стотици килограми кокаин от Колумбия, през Мексико и Южна Калифорния, към Канада и различни точки в САЩ. Освен това, според властите, е замесен в поръчването на няколко убийства и опит за убийство с цел да гарантира успеха на престъпната си дейност.

САЩ предлагат награда до 10 милиона долара за информация, която би довела до ареста или осъждането на Уединг.

Разследващите смятат, че той се укрива в Мексико, но не изключват възможността да се намира в САЩ, Канада или други държави от Латинска Америка.

Не е ясно дали има адвокат.

Уединг се е състезавал в Гигантския слалом по сноуборд за Канада по време на Зимните олимпийски игри през 2002 г. в Солт Лейк Сити.

ФБР съобщава, че е използвал няколко псевдонима, сред които "Ел Джефе", "Гигант", "Обществен враг", "Джеймс Конрад Кинг" и "Джеси Кинг".

През юни 2024 г. Уединг и неговият съучастник Андрю Кларк, 34 г. , също канадец, бяха обвинени в Калифорния в ръководене на престъпна организация, убийство във връзка с нея, както и в редица престъпления, свързани с наркотрафик – заговор за притежание, разпространение и контрабанда на кокаин.

Кларк беше арестуван през октомври 2023 г. от мексиканските власти и беше сред 29-те бегълци, екстрадирани в САЩ миналата седмица.

Според обвинителния акт на САЩ, Уединг и Кларк са организирали убийствата на двама членове на семейство в Онтарио, Канада, на 20 ноември 2023 г. като отмъщение за открадната пратка наркотици, преминала през Южна Калифорния. Трети член на семейството е оцелял при нападението, но е получил тежки наранявания, уточняват от ФБР.

