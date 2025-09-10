Свят

Около 40 на сто от полетите в Европа в зони със заглушаване на спътниковата навигация

От началото на войната в Украйна тези случаи се увеличиха

10 септември 2025, 22:06
Около 40 на сто от полетите в Европа в зони със заглушаване на спътниковата навигация
Източник: Europarl.europa.eu

Ч етиридесет на сто от европейските граждански полети се извършват в зони, засегнати от заглушаване и отклоняване на спътниковите сигнали за навигация, съобщи днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс пред евродепутатите в Европейския парламент в Страсбург.

От началото на войната в Украйна тези случаи се увеличиха и създават голяма опасност, добави той по време на дебати, посветени на опасностите за въздухоплаването и корабоплаването от загубата на сигналите от системата GPS.

Еврокомисарят отбеляза, че загубата на сигнал засяга всички страни от Източна Европа – граничещите с Украйна и тези по бреговете на Черно море. Той изрази благодарност към пилотите от полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив на 31 август. По неговите думи самолетът е загубил спътникова връзка час след излитане от Полша и след като се е насочил към нашата страна. Кубилюс отбеляза, че също е бил на борда на този полет.

Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен

Хибридните заплахи стават нормалност, но няма да ги приемем за нормални. Спътниковата навигация отдавна е двигател за икономиката. Нейните сигнали не са защитени от заглушаване, посочи еврокомисарят. Той призова за съгласуван общоевропейски план за отговор и съобщи, че от догодина ЕК подготвя наблюдение на радиочестотния спектър за откриване и установяване на опити за заглушаване.

Кубилюс добави, че европейската спътникова система "Галилео" ще разполага с допълнителни мерки за противодействие на заглушаване. По неговите думи се разработват допълнителни запасни системи за насочване, за да се преодолеят последиците от спътниковото заглушаване във въздухоплаването.

В последваните изявления на политическите семейства групата на Европейската народна партия отбеляза, че GPS е част от системата за отбрана и че решението в случая може да бъде само европейско. Според Социалистите и демократите случаите на заглушаване се множат и това е руска хибридна война срещу Европа. Трябва да приемем заплахата сериозно и да противодействаме, настояха от тази политическа сила.

Европейските консерватори и реформисти заявиха, че Русия прекрачва червени линии. Групата "Обнови Европа" посочи, че авиацията е гръбнак на икономиката, затова са необходими действия срещу този "опит за масово убийство на европейци". Да покажем на Русия, че няма да търпим тази хибридна война, призоваха от тази парламентарна група.

ЕК: Не твърдим, че в случая със самолета на Урсула става дума за целенасочени действия

Зелените заявиха, че инцидентът в Пловдив не е изолиран и че в много подобни случаи става дума за руски действия, използвани като оръжие в хибридна война. Групата на Левицата настоя за по-бърза европейска реакция.

Евродепутатът Емил Радев (ЕНП/ГЕРБ) посочи, че броят на смущенията на GPS в България постоянно расте, като данните сочат за лавинообразно повишение след началото на войната в Украйна. Радев уточни, че през 2021 г. е бил установен един подобен случай, през 2022 г. – 183 случая, през 2023 г. – 199, през миналата година – 312, а от началото на тази година вече са 128, включително с полета на Фон дер Лайен.

Част от руските системи за смущаване и нарушаване на сигналите са разгърнати на полуостров Крим, поясни той. Черноморският регион е особено уязвим. Европа не може да си позволи да бъде парализирана при атака, настоя Радев.

Източник: БТА, Николай Желязков    
самолет Пловдив GPS
Последвайте ни
Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

Тръмп за ескалацията НАТО - Русия: Започва се!

Тръмп за ескалацията НАТО - Русия: Започва се!

Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София

Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10-те най-стари породи кучета в света

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 3 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 3 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 2 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 3 дни

Виц на деня

Ако ти се скъсат горните копчета на ризата - на любов е. Ако ти се скъсат долните копчета - на диета е.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Принц Хари е видян да влиза в Кларънс Хаус

Принц Хари е видян да влиза в Кларънс Хаус

Свят Преди 2 часа

Ще се срещнат ли кралят и принцът

Ето кой изненадващо изпревари Мъск по богатство

Ето кой изненадващо изпревари Мъск по богатство

Свят Преди 3 часа

Богатството на Елисън скочи със 101 милиарда долара

Новият премиер на Франция обеща "дълбока промяна"

Новият премиер на Франция обеща "дълбока промяна"

Свят Преди 5 часа

"Ще успеем", подчерта той

Иран и ООН изглеждат в противоречие относно ядреното споразумение

Иран и ООН изглеждат в противоречие относно ядреното споразумение

Свят Преди 5 часа

Споразумението потенциално проправя път за подновено сътрудничество след конфликта между Израел и Иран, който предизвика разрив между Техеран и ООН

Снимката е илюстративна

Руски олигарх губи мегаяхтата „Amadea“ - САЩ я продават за $100 милиона

Свят Преди 6 часа

Конфискуваната луксозна яхта с басейн, кино и хеликоптерна площадка е в центъра на ожесточена правна битка, но вече е обявена на търг

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Свят Преди 6 часа

Дим се издига над столицата на Литва и жителите ѝ са призовани да останат на закрито

Спортът е за всички

Спортът е за всички

Любопитно Преди 6 часа

MultiSport вече е достъпна и за малкия бизнес

Има ли Европа воля да възпире Русия?

Има ли Европа воля да възпире Русия?

Свят Преди 7 часа

Без стратегия, политическа решимост, национална устойчивост и структурна реформа инвестициите няма да се превърнат в реални отбранителни способности

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Любопитно Преди 7 часа

46-годишният актьор от „Х-Мен“ е получил удар с юмрук от пиян посетител, докато е празнувал режисьорския си дебют

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Любопитно Преди 7 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

България Преди 7 часа

Тази сутрин на място са пристигнали полиция и военноморските сили

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

България Преди 7 часа

Той е причинил на 34-годишна жена средна телесна повреда

Жена, изяла езика на нападателя си, беше оправдана след 61 години

Жена, изяла езика на нападателя си, беше оправдана след 61 години

Свят Преди 8 часа

Инцидентът променя живота ѝ, превръщайки я от жертва в обвиняема

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

Любопитно Преди 8 часа

Един от най-близките свидетели на интимните моменти на Уиндзорите решава да вдигне завесата

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

Любопитно Преди 8 часа

28-годишната актриса беше обявена за "Мис Америка 2026" на 7 септември, като победи 52 претендентки от цялата страна

17 велики филма, съсипани от ужасни финали

17 велики филма, съсипани от ужасни финали

Любопитно Преди 8 часа

Историята на киното е пълна с филми, които прекарват час-два в умело привличане на зрителите, само за да се провалят на финалната права

Всичко от днес

От мрежата

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Коя е Наталия? Жената до Ники Станоев (СНИМКИ и ВИДЕО)

Edna.bg

Тези 4 зодии ще са късметлии през СЕПТЕМВРИ

Edna.bg

Сензационно: Байерн пропуснал да привлече Ямал за 5 милиона евро

Gong.bg

Душан Косич: Локомотив Пловдив трябва да е на върха на българския футбол

Gong.bg

Простреляха приближения до Доналд Тръмп инфлуенсър Чарли Кърк (ВИДЕО)

Nova.bg

Пътници са държани 3 часа на борда на самолет в София заради повреда (ВИДЕО)

Nova.bg