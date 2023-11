Украйна разследва корупционна схема за 1 млн. долара

М инистерството на отбраната на Украйна съобщи, че е започнало наказателно производство, след като е установило, че военно подразделение е злоупотребило с над 1 млн. долара държавни средства, предаде АФП.

Разследването се провежда в момент, когато президентът Володимир Зеленски засили борбата си с корупцията като част от реформите, за които настоява Западът.

Чистка на върха в отбраната на Украйна

При одит на военно подразделение, базирано в северната област Чернигов в Украйна, бяха установени няколко нарушения, възлизащи на загуби в размер на 1,1 млн. долара.

"Най-голямото нарушение е необоснованото завишаване на стойността на генераторите, закупени през 2022 г., което е довело до загуби в размер на 1 млн. долара", заяви министерството.

"Освен това в периода от октомври 2022 г. до април 2023 г., когато генераторите са били критично необходими на армията, повечето от тях не са били доставени на военните поделения, а са били натрупани в складовете", се казва в съобщението. Случаят е предаден на правоприлагащите органи.

Reuters reports:

#Ukraine sacked two senior cyber defense officials on Monday, a government official said, as prosecutors announced a probe into alleged embezzlement in the government's cyber security agency.

The men accused of the embezzlement of over 1.7 million dollars. pic.twitter.com/5Ov8yp3gUW