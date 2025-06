Двама ще отговарят за смъртта на балерина, премазана от лодка

Д вама мъже са обвинени за смъртта на 15-годишната балерина Ела Адлър, която загина при инцидент с лодка през май 2024 г., предаде People .

Адлър била фатално ударена от лодка, след като паднала по време на уейкборд на 11 май на плаж в Кий Бискейн, Флорида. В изявление, публикувано в Instagram тогава, Комисията по опазване на рибните ресурси и дивата природа на Флорида (FWC) съобщи, че издирва водача на лодката, която е ударила Адлър и е напуснала мястото на инцидента.

Карлос Гийермо Алонсо впоследствие беше идентифициран като собственик на лодката, според доклад за инцидента, цитиран от People през май 2024 г. По това време все още не бяха повдигнати обвинения.

След „обстойно разследване“, проведено от FWC, Алонсо и Едмънд Ричард Хартли, който управлявал лодката, теглеща Адлър, са обвинени в няколко административни нарушения, потвърди FWC пред PEOPLE.

Според изявление на FWC, получено от People, Алонсо е обвинен в нарушение на правило №2 на Навигационните правила на Бреговата охрана на САЩ – отговорност, и правило №5 – наблюдение.

Хартли е получил четири обвинения: нарушение на правило №2 – отговорност, правило №5 – наблюдение, правило №7 – риск от сблъсък, и правило №8 – действия за избягване на сблъсък.

И двамата са се признали за невинни, съобщи Associated Press.

Обвиненията са повдигнати през април 2025 г. и всички са свързани с небрежна експлоатация на плавателен съд.

„FWC изказва най-искрените си съболезнования на семейството и приятелите на Ела Адлър. Мислите ни остават с тях, докато продължават да се справят с тази немислима загуба“, се казва в изявлението на комисията.

Адвокатът на Алонсо – Лорън Фийлд Красноф – коментира трагедията през май 2024 г., като заяви, че той „нямал абсолютно никаква представа“, че е блъснал Адлър, и че бил „съкрушен до дъното на душата си“, съобщи NBC 6.

„Съкрушени сме заради семейство Адлър, заради техните приятели и близки. Няма съмнение, че това е абсолютно ужасяващо събитие. Молим се за тях“, каза Красноф.

По онова време Красноф заяви, че Алонсо съдейства на полицията по време на разследването.

„Никога не е имал вземане-даване с наказателната система. Не пие, и не е пил в онзи съботен ден“, добави тя.

Според доклада за инцидента, цитиран от People през 2024 г., Алонсо е бил на лодката само с още един човек по време на случая. По това време не беше ясно дали той е управлявал плавателния съд.

В изявление в сряда, 4 юни, Красноф заяви, че екипът ѝ е бил „много изненадан“ от обвиненията.

„Това, което се случи миналата година, беше абсолютна трагедия. Но не беше по вина на Бил. Бил е опитен и предпазлив лодкар и така се е държал и в онзи ден. FWC изрично ни казаха, че не са открили действията на Бил като причина за инцидента“, каза тя.

