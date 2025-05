Обратното броене започна - Кой има най-голям шанс да стане следващият папа

И талианският кардинал Пиетро Паролин си върна позицията на фаворит за наследник на покойния папа Франциск, според последното проучване, цитирано от Newswеек .

От Newsweek са потърси Ватикана за коментар по имейл в неделя.

Защо това е от значение

Папата ръководи Католическата църква, която през 2023 г. е имала около 1,4 млрд. последователи, според Централната служба за църковна статистика на Ватикана, което лесно я превръща в най-голямата църква в света.

An early favourite to succeed the late Pope Francis, cardinal Pietro Parolin had helped engineer a controversial deal giving Beijing a formal say in the appointment of Catholic bishops in China. https://t.co/tsmymbSuQb pic.twitter.com/0v9pRdXFyx

Това дава на папата значително влияние в големи части от света. Предишните действащи папи са се изказвали по редица въпроси, включително намаляване на бедността и противопоставяне на абортите.

Какво трябва да знаете

Паролин, настоящият държавен секретар на Ватикана, към момента е фаворит, изпреварвайки филипинския кардинал Луис Антонио Тагле, който само преди дни за кратко беше фаворит. Сега шансът на Тагле да стане първият азиатски понтифекс в историята е оценен на второ място, докато Матео Дзупи и Питър Търксън са позиционирани на с равни шансове и са трети.

COULD THE NEXT POPE BE FILIPINO?



Cardinal Luis Antonio Tagle — often called the “Asian Francis” — is seen by some as a strong contender to succeed Pope Francis. With his warmth, progressive stance, and outsider perspective, Tagle could carry forward the late pope’s reformist… pic.twitter.com/8tB8wPXQk8