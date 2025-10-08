Опасно свлачище подкопа път в Асеновградско

П родължителните валежи от дъжд предизвикаха свлачище на пътя за асеновградското село Косово, информира NOVA.
Пътният участък не е затворен за движение, но е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили
– над 3 т. Пътят е част от републиканската пътна мрежа и е собственост на АПИ.
Кметът на Косово съобщи, че е извършил обезопасяване и очаква експерти от държавното ведомство, които да определят какви спешни мерки следва да се предприемат в най-кратък срок.
В момента пътят е проходим единствено за леки автомобили.
Подкопано е едното платно за движение – на дълбочина около 1 метър,
дължината на свлечения участък е близо 20 метра. В село Косово постоянно живеещите жители са около 40 души. Няма бедстващи хора, нито блокирани туристи.