Опасно свлачище подкопа път в Асеновградско

П родължителните валежи от дъжд предизвикаха свлачище на пътя за асеновградското село Косово, информира NOVA.

Пътният участък не е затворен за движение, но е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили

– над 3 т. Пътят е част от републиканската пътна мрежа и е собственост на АПИ.

Кметът на Косово съобщи, че е извършил обезопасяване и очаква експерти от държавното ведомство, които да определят какви спешни мерки следва да се предприемат в най-кратък срок.

В момента пътят е проходим единствено за леки автомобили.

Подкопано е едното платно за движение – на дълбочина около 1 метър,

дължината на свлечения участък е близо 20 метра. В село Косово постоянно живеещите жители са около 40 души. Няма бедстващи хора, нито блокирани туристи.