Върховният съд на Обединеното кралство реши: Законовото определение за "жена" не включва транссексуални жени

В ърховният съд на Обединеното кралство единодушно реши, че единната правна дефиниция на "жена" в Закона за равенството не обхваща транссексуални жени, които притежават сертификати за признаване на пола (GRC). Това решение може да има сериозни последици за начина, по който се прилагат свързаните правила и ограничения в Шотландия, Англия и Уелс, съобщи The Guardian.

Какво разглежда съдът?

Върховният съд, натоварен с разглеждането на дела с особен обществен или конституционен интерес, се произнесе относно правната дефиниция на "жена" в контекста на Закона за равенството на Обединеното кралство. Целта на законодателството е да защити гражданите от дискриминация на работното място и в обществото. По-специално, решението се отнася до това дали транссексуалните жени с GRC, които им позволяват законно да бъдат признати за жени в Обединеното кралство, са обхванати от това определение.

Как стана делото пред съда?

Делото е резултат от дългогодишно съдебно оспорване от страна на групата за права на жените в Шотландия (FWS), която оспори действията на шотландското правителство, имащо власт да регулира въпроси, включващи равенство. Процесът започна през 2018 г., след приемането на Закона за представителството на половете в публичните съвети, насочен към подобряване на баланса между половете в публичния сектор. Постепенно изменен закон разшири обхвата на законодателството, за да включи всички транс жени, независимо дали притежават GRC или не.

FWS подаде иск за съдебен преглед, твърдейки, че използването на разширеното определение за “жена” има последствия за еднополовите пространства, като болнични отделения и затвори, и може да доведе до неравно третиране между транссексуалните жени и биологичните жени. Шотландските министерства след това преразгледаха указанията, за да включват само транссексуални жени с GRC, а FWS, твърдейки, че това все още е твърде широко, започна нова правна процедура, която след това беше отхвърлена. В крайна сметка FWS предаде случая на върховния съд.

Какво казва Законът за равенството?

Законът за равенството позволява изключения за транссексуални жени, включително тези с GRC, от групи и услуги само за жени, ако изключенията са “пропорционални за постигане на легитимна цел”. FWS твърди, че загубата на делото ще затрудни групи само за жени, тъй като транс жена, призната законно за жена, би могла да претендира за дискриминация по пол.

Какво включва решението?

Върховният съд постанови, че термините "жена" и "пол" в Закона за равенството се отнасят до биологична жена и биологичен пол. Петима съдии единодушно решиха, че правната дефиниция на жена не включва транссексуални жени с GRC. В решението, което обхваща 88 страници, се пояснява, че концепцията за пол е двоична – човек може да бъде или жена, или мъж. Съдът добави, че интерпретацията на "пол" като сертифициран пол би подорила определението за "мъж" и "жена", което би довело до неяснотии в защитата на пола.

Какви са последиците от решението?

Решението означава, че транссексуалните жени с GRC могат да бъдат изключвани от еднополовите пространства, ако това е "пропорционално". Въпреки че решението не променя закона, вероятно ще последват нови призиви за реформа на Закона за равенството. Комисията за равенство и права на човека, отговорна за прилагането на закона, подкрепи идеята, че депутатите не са разгледали последствията за жените, ако законът включва транссексуални жени с GRC.

Какво казва решението за правата на транссексуалните лица?

Лорд Ходж, заместник-председател на съда, призова обществото да не възприема решението като триумф на една социална група за сметка на друга. Той заяви, че всички транссексуални лица имат ясна правна защита срещу дискриминация и тормоз, съгласно Закона за равенството.

Реакции от транс общността

Групата Scottish Trans призова обществото да не изпада в паника. Саймън Блейк, главен изпълнителен директор на LGBTQ+ благотворителната организация Stonewall, определи решението като “невероятно тревожно за транс общността”.

Реакции на критиците на половата идентичност

Групата за кампания Sex Matters, участвала в делото, заяви, че съдът е направил "правилния избор". Мая Форстатер, изпълнителен директор на групата, посочи: “Съдът ни предостави правилния отговор: защитената характеристика на пола – мъж и жена – е свързана с реалността, а не с документите.”

Известната авторка Дж.К. Роулинг подкрепи решението в социалните мрежи с няколко публикации.

