З еметресение с магнитуд 3,9 беше регистрирано през изминалата нощ в югозападния румънския окръг Горж, според данни на Националния институт по геофизика, цитирани от телевизия Диджи 24 и БТА. Трусът е станал в 2:18 часа на дълбочина 11 километра.

Ново земетресение в Румъния

На 13 февруари в окръг Горж беше регистрирано земетресение с магнитуд 5,2 на дълбочина 16 километра, а на следващия ден в същата зона стана земетресение с магнитуд 5,7 на дълбочина 6,3 километра. Регистрирани бяха материални щети.

