"Най-скъпата кутия": Неотворени цигари на Кърт Кобейн на търг

В ъзможно е тази седмица неотваряна кутия цигари да стане "най-скъпата кутия", продавана някога. Защо? Защото някога са принадлежали на Кърт Кобейн.

Както се вижда през последните години, артикулите на покойния фронтмен на Nirvana обикновено са сред най-популярните, когато попаднат на аукциони. Тази седмица неотворени обикновени ментолови цигари American Spirit, принадлежали на Кобейн, попадна на търг.

Цигарите са част от най-новия търг на живо на Juliens Auctions, който се провежда на 17 и 18 ноември, наречен "Свирени, чупени и трошени: Легендарни рокендрол китари и меморабилия", съобщи Loudwire.com.

Вероятно никой не е изненадан, че цигарите на Кърт Кобейн вече надхвърлиха първоначалната си начална цена от 200 долара. Преди търга, организаторите преценили, че артикулът ще донесе между 0-00, но ранни наддавания вече дори са надвишили оценката. Към момента на писане на статията, кутията може да е ваша срещу "нищожната" цена от 3000 долара.

American Spirit бе предпочитаната марка цигари на музиканта от Nirvana. Тази конкретна кутия била спасена от съквартиранта на Кобейн в клиниката за възстановяване Exodus в Лос Анджелис, където музикантът отсяда през март 1994 г., само дни преди да посегне на живота си. Можете да разгледате отблизо и да наддавате за звездната кутия тук.

Цигарите са един от няколкото артикула, свързани с Кобейн, в блока за настоящия търг. Сред останалите вещи са електрическа китара "Skystang 1" Fender Mustang, носените му дънки от видеоклипа на "Heart-Shaped Box", жълта жилетка, носена от музиканта, електрическа китара Fender Stratocaster с автограф от групата, свирена и разбита на сцена, усилвателят на Кобейн Pignose, подписана електрическа китара и ръчно нарисувана скица с текста на "Smells Like Teen Spirit", написан на ръка, както и неговата поема "Afterbirth of a Nation".

Наддава се и за аудиокасети с ръкописни бележки, страници от дневника на Кобейн, подписани от групата плакати и разнообразни афиши, флаери, писма и билети за концерти от историята на Nirvana.