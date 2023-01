Новият началник на канцеларията на Белия дом: Кой е Джеф Зайънтс?

П резидентът на САЩ Джо Байдън се очаква да назначи бизнесмена и бивш координатор за мерките за борба с COVID-19 Джеф Зайънтс за началник на канцеларията на Белия дом. Той ще бъде вторият човек на тази длъжност при управлението на Байдън и ще замени досегашния титуляр на поста Роб Клайн, който се оттегля, след като беше на него в продължение на две години.

President Joe Biden will reportedly name his former Covid-19 response coordinator Jeff Zients as White House chief of staff when Ron Klain departs the role in the coming weeks–a staff shake-up that comes as Biden enters a new phase of his tenure. pic.twitter.com/KrzJe7vJ1u — Forbes (@Forbes) January 23, 2023

Зайънтс, богат правителствен представител от Демократическата партия с опит в сферата на бизнес управлението, поема щафетата в момент, когато правителството се готви да предостави трилиони долари по линия на подкрепени от Байдън законопроекти, но и в момент, когато 80-годишният президент се готви да се кандидатира за втори мандат.

Кой е Джеф Зайънтс

Зайънтс, който беше заместник-председател на екипа на Байдън при прехода в управлението след изборите през 2020 г., е заемал длъжности, свързани с бюджетните и стратегическите въпроси в администрациите на Байдън и Барак Обама.

Jeff Zients to be Biden’s next chief of staff https://t.co/LWkfY83Goc — The Washington Post (@washingtonpost) January 22, 2023

При президента Барак Обама той e директор на Националния икономически съвет и временен ръководител на Административно-бюджетното управление на Белия дом. Зайънтс оглави и екип, който имаше за задача да поправи дефектите в единния портал за здравно осигуряване healthcare.gov след катастрофалния провал при стартирането на сайта, на който гражданите можеха да кандидатстват за подпомагане по знаковия закон на Обама за достъпно здравеопазване, станал известен като "Обамакеър".

При Байдън Зайънтс стана координатор за мерките срещу COVID-19, но миналата година беше изтеглен от поста с цел евентуално да бъде използван на друга длъжност при възможни кадрови промени в Белия дом след междинните избори.

На Зайънтс се приписва заслугата за успехите на ваксинационната кампания срещу COVID-19, в резултат на която към началото на декември 2021 г. над 65 процента от имащите право на ваксина бяха напълно имунизирани. Но правителството беше критикувано, че не полага достатъчно усилия за увеличаване на капацитета за тестване за ковид и за противодействие на кампанията срещу носенето на маски, подета от републиканците в разгара на Омикрон вълната на коронавируса. От началото на пандемията от COVID-19 в САЩ починаха над 1,1 милион души.

Какво е работил Зайънтс в бизнес средите

Зайънтс, който е мултимилионер, е бил председател и изпълнителен директор на "Адвайзъри Борд" (The Advisory Board), консултантска компания в областта на образованието и здравеопазването. Бил е и управляващ партньор в инвестиционното дружество "Портфолио Лоджик" (Portfolio Logic). Визитката му включва и председателство на Управителния съвет на Националния медицински център по детски болести (една от водещите педиатрични болници в САЩ) и членство в Управителния съвет на Фейсбук.

Какви са задълженията на началника на кацеларията

Началникът на канцеларията на Белия дом е нещо като изпълнителен директор на правителството. Той се занимава с оперативната дейност на американското президентство, следи за изпълнението на политиката на президента и служи за връзка между отделните министри в кабинета.

Jeff Zients, the next White House Chief of Staff, comes from the private equity world and is estimated to have a net worth of between $89 and $442 million, according to MarketWatch. https://t.co/YtjRkk06mI — The New Republic (@newrepublic) January 24, 2023

Мениджмънт, а не политика

Опитът на Зайънтс в бизнеса и държавната администрация ще му бъде полезен като началник на канцеларията с оглед на това, че през оставащите две години от мандата си правителството "Байдън" ще се занимава с изпълнението на програмите и законопроектите, приети през предишните две години, като например Закона за намаляване на инфлацията и Закона за инвестиции в инфраструктурата и насърчаване на заетостта.

Зайънтс има славата на човек, който умее да решава проблеми и да реализира управленски програми, което може да го направи доста подходящ за сегашния етап от мандата на Байдън.