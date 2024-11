Любов зад решетките: Новата афера на убиеца Лайл Менендес с 21-годишна студентка

О съденият убиец Лайл Менендес изненада света с шокиращия си романс зад решетките.

56-годишният Менендес излежава присъдата си в затвора „Ричард Дж. Донован“ в Сан Диего, Калифорния за убийството на родителите си, престъплението е извършено заедно с брат му.

Въпреки че е женен за 55-годишната Ребека Снийд, Лайл поддържа открита афера с 21-годишната британска студентка Мили Бъкси, с която се запознава чрез група във Facebook, посветена на него, която всъщност се управлява от съпругата му.

Един от най-смразяващите криминални случаи в историята: Ще освободят ли братята Менендес?

Братята Менендес, Лайл и Ерик, са осъдени за убийствата на родителите си през 1989 г., за които те признават, но твърдят, че са извършени в резултат на години на сексуално насилие от страна на баща им. Прокуратурата обаче настоява, че мотивът е финансов, тъй като братята са похарчили $700 000 в периода след убийствата. Въпреки оспорваните обвинения, историята на Менендес е обект на обществено внимание, а новото развитие в личния му живот само засилва интереса към него.

Започвайки контакта си с Мили под фалшива самоличност във Facebook групата, Лайл по-късно разкрива истинската си идентичност и връзката им бързо се задълбочава.

След като е хванат с контрабанден мобилен телефон през март 2023 г., който използвал, за да комуникира с Мили, Менендес е наказан, но според източници той е успял да се сдобие с втори незаконен телефон, за да продължи да поддържа връзката си с младата студентка.

Но любовният живот на Лайл не се ограничава само до аферата му.

Според информация от затворника Юджийн Уиймс, Лайл също е „затворническата съпруга“ на мъж, известен като Чино.

Споделя се, че Уиймс е видял как Менендес и Чино лежат заедно в едно легло, което го подтикнало да попита Менендес за естеството на тяхната връзка. Отговорът на Лайл е бил: „Чино е моят мъж“, като той открито признал, че предпочита да играе ролята на „момичето“ в тяхната връзка.

Междувременно, връзката между Лайл и Мили се развива толкова бързо, че тя пътува 8 500 км. от родния си град Алтринчам, Великобритания, за да го посети в затвора.

Снимки от посещението им през септември показват как двойката се прегръща и дори позира с куче в двора на затвора. Въпреки брака му с Ребека, Мили нарича Лайл свое „гадже“, а връзката им е толкова сериозна, че Менендес обмисля да се разведе с Ребека, за да бъде с нея.

Менендес и Ребека са женени от 2003г.,месец преди да се роди новата му любов.

