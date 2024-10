Един от най-смразяващите криминални случаи в историята: Ще освободят ли братята Менендес?

С ензационният случай на двама братя, осъдени за убийството на родителите си в луксозното им имение в Бевърли Хилс през 1989 г., отново изплува в светлината на прожекторите, вдъхновен от нова драма на Netflix, която разказва тяхната шокираща история.

56-годишният Лайл Менендес и 53-годишният му брат Ерик излежават доживотен затвор без право на замяна за убийствата на баща им и майка им - Хосе и Кити Менендес, извършени с пушка.

Но седмици след излизането на драмата на Netflix за братята, наречена "Чудовища", и нов документален филм, семейството им призова за освобождаването им.

Има ли нови доказателства и могат ли да бъдат освободени след три десетилетия зад решетки?

Убийството на Хосе и Кити

В неделя вечер на 20 август 1989 г. Хосе и Кити Менендес бяха брутално застреляни в семейната стая на своето луксозно имение в Бевърли Хилс. Според властите, жертвите са били брутално обезобразени и първоначално се е смятало, че престъплението е извършено от мафията или някой бизнес конкурент на Хосе.

Лайл Менендес, на 21 години по това време и 18-годишния Ерик заявиха пред полицията, че са се прибрали вкъщи и са открили родителите си мъртви.

Независомо от първоначалният фокус на разследването върху процъфтяващия бизнес на Хосе, скоро подозренията паднаха върху синовете му.

Лайл и Ерик са харчели безразсъдно новопридобитото си богатство за луксозни коли, часовници, почивки и недвижими имоти.

Преломният момент настъпва шест месеца след убийствата, когато Джудалон Смит, любовница на психолога на братята, предупреди полицията, че Лайл и Ерик са виновни за смъртта на родителите си.

Смит разказа на властите, че братята са признали за престъплението по време на терапевтичните си сесии, като дори съществува аудиозапис на самопризнанието.

Така, на 20 юли 1993 г., стартира сензационният съдебен процес срещу братята Менендес. Въпреки че двамата бяха съдени едновременно, журитата за всеки от тях бяха отделни. В началото на процеса ги застрашаваше смъртна присъда.

the menendez brothers deserve to be free. sexually abused from the ages of 6, these babies grew up and did what they did because they just couldn’t take it anymore. the pain, the fear, it got too much. breaks my heart. pic.twitter.com/0T1CgWLPUd