Нова Зеландия спря помощта за Островите Кук

К итайският президент Си Цзинпин се срещна днес в Пекин с премиера на Нова Зеландия Кристофър Лъксън, предадоха световните агенции.

След срещата Лъксън съобщи, че той и китайският лидер са обсъдили ролята на бизнеса, образованието и науката за засилване на двустранните отношения.

„Обърнах внимание на значението на Нова Зеландия в международната система, основана на правила, както и на ключовата роля, която Китай може да играе при решаването на глобалните предизвикателства“, отбеляза в изявление новозеландският премиер.

Той допълни, че със Си са разговаряли също за необходимостта от стабилност и намаляване на напрежението в Индо-тихоокеанския регион.

По време на срещата Си Цзинпин заяви през Лъксън, че Пекин няма фундаментални конфликти на интереси с Нова Зеландия. Тези уверения дойдоха, след като Нова Зеландия преустанови помощта си за Островите Кук заради тяхното сближаване с Китай, предаде Франс прес.

Constructive meeting with President Xi at the Great Hall of the People in Beijing today.



We discussed the depth of the NZ-China relationship - from trade and people-to-people ties to our shared global responsibilities.



In a complex world, open dialogue is more important than… pic.twitter.com/FxyqauWpH7 — Christopher Luxon (@chrisluxonmp) June 20, 2025

Островите Кук са самоуправляваща се островна държава в Тихия океан, която има споразумение за свободна асоциация с Нова Зеландия. По силата на него Нова Зеландия предоставя на тази държава бюджетна помощ и подкрепа във външната политика и отбраната.

Но отношенията на Нова Зеландия с Островите Кук се обтегнаха през февруари, когато островната държава сключи стратегическо споразумение с Китай, което касае по-специално разработването на находища на полезни изкопаеми в дълбоки води. Споразумението касае и регионалното и икономическото сътрудничество между Китай и Островите Кук.

Вчера Нова Зеландия обяви, че суспендира помощта си за островната държава в размер на 11 милиона долара за настоящата година, докато не бъдат взети конкретни мерки за възстановяване на доверието.

„Няма исторически противоречия, нито фундаментални конфликти на интереси между Китай и Нова Зеландия“, заяви Си на Лъксън по време на тяхната среща в Пекин.

Китай и Нова Зеландия трябва да се уважават взаимно, да търсят терен на разбирателство, като същевременно загърбят споровете и управляват по един коректен начин различията си и несъгласията си, заяви Си. Той подчерта, че двете страни трябва да задълбочат сътрудничеството относно търговията и инвестициите.

New Zealand has suspended its financial assistance to the Cook Islands, saying its former Pacific Island colony did not consult it before signing a deal with China. https://t.co/z1sBpa333I — ABC News (@abcnews) June 19, 2025

Днес премиерът на Островите Кук Марк Браун пък заяви, че споразумението на неговата страна с Пекин не компрометира суверенитета на неговата страна.

В последните години Китай се опитва активно да укрепи връзките с островните държави в Тихия океан, като по този начин породи безпокойството на традиционните регионални сили, като САЩ, Австралия и Нова Зеландия.

Нова Зеландия обяви по-рано тази година, че иска за преосмисли и помощта си за Кирибати, която също се сближи с Китай.

Що се касае до Островите Кук новозеландското правителство отпусна в последните три години около 194 милиона новозеландски долара на тази страна.

Днес премиерът на Островите Кук каза, че цени много помощта на Нова Зеландия и че е решен да поддържа тесните връзки и да укрепи партньорството с нея.

New Zealand has suspended millions of dollars in budget funding to the Cook Islands, as the relationship between the two constitutionally-linked countries continues to deteriorate amid the island group's deepening ties with China https://t.co/KmkTwYrJUD pic.twitter.com/FuVgfncXT0 — Reuters (@Reuters) June 19, 2025

