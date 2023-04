Нова заплаха: Какво представляват руските управляеми бомби

Т ъй като запасите им от ракети привършват, руснаците са започнали да приспособяват стари бомби от съветско време, превръщайки ги в управляеми. За справянето с тази заплаха украинците се нуждаят от съвременни изтребители.

Русия използва авиобомби за поразяване на цели в Сирия и Чечения. Миналата година руснаците ги използваха и при бомбардировките на Харков, Суми, Изюм и Чернигов, а също и по време на обсадата на Мариупол. Днес, според украинските власти, Русия атакува град Херсон и граничните с Русия и Беларус региони на страната с управляеми бомби.

Russia is using more aerial Bombs, but it's not a game changer.



The Russian catalog for these bombs have a variety of options from 250-1500kg, guided or not guided.

(RU also has some 3000 and 5000kg stored)



