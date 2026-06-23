България

Важно за шофьорите: Ремонти и ограничения по ключови пътища и магистрали в страната

АПИ предупреждава за затворени участъци, обходни маршрути и затруднено движение в няколко области

Василена Василева Василена Василева

23 юни 2026, 09:37
Важно за шофьорите: Ремонти и ограничения по ключови пътища и магистрали в страната
Източник: iStock photos/Getty images

Ш офьорите трябва да се подготвят за временни ограничения и промени в организацията на движението по някои от най-натоварените пътни артерии в страната. От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщават, че на различни места продължават ремонтни дейности, които налагат затваряне на участъци, въвеждане на обходни маршрути и движение в стеснени платна.

  • Затруднения на АМ „Хемус“

Най-сериозни ограничения са въведени на автомагистрала „Хемус“. В района на пътен възел „Ябланица“ движението в посока София временно е спряно заради ремонтни работи.

Трафикът се пренасочва по първокласния път I-3, а връщането към магистралата става при пътен възел „Джурово“. От АПИ предупреждават, че в района са възможни задръствания и забавяне на придвижването, особено в часовете с по-интензивен трафик.

Допълнителни ограничения има и край Шумен. Там движението към столицата е прехвърлено в платното за Варна, където автомобилите се движат двупосочно заради текущи строително-ремонтни дейности.

  • Ремонти по международния път Е-79

Промени има и по международния път I-1 (Е-79). Между Монтана и Враца движението е временно преустановено в участъка край село Краводер, където се полага нова асфалтова настилка.

За леките автомобили са осигурени обходни маршрути през близките населени места, а тежкотоварният трафик е пренасочен по алтернативни трасета.

В същото време продължава мащабната реконструкция на пътя между Мездра и Ботевград. Там движението се осъществява по временна организация, като автомобилите преминават последователно през новоизградени и съществуващи участъци от трасето.

Достъпът до село Люти дол остава ограничен.

  • Ограничения и по АМ „Марица“

Ремонтни дейности текат и на автомагистрала „Марица“. В участъка между Чирпан и Пловдив едното платно е затворено за преасфалтиране, а движението се осъществява двупосочно в свободното платно.

В района на Димитровград продължава ремонт на мостово съоръжение, като в участъка са въведени допълнителни ограничения на скоростта и временна организация на движението.

  • Ремонтирани участъци в Шуменско

Затруднения се очакват и в област Шумен, където продължават ремонтите по пътищата I-7 и I-2.

Въведени са поетапни стеснения на платната по направленията към Велики Преслав, както и в района на Белокопитово и пътните връзки с автомагистрала „Хемус“.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават водачите да пътуват с повишено внимание, да следят временната сигнализация и стриктно да спазват въведените ограничения на скоростта.

Оттам напомнят още, че рисковите изпреварвания и резките маневри в зоните с ремонти значително увеличават опасността от пътнотранспортни произшествия.

Преди пътуване шофьорите могат да проверяват актуалната информация за състоянието на републиканската пътна мрежа, за да планират маршрута си и да избегнат допълнителни забавяния.

Редактор: Василена Василева
Източник: АПИ    
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