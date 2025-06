И нформационна агенция Tasnim съобщава за нова израелска атака в град Тебриз, северозападно от Иран.

Иранските държавни медии потвърдиха новата израелска атака и споделиха изображения на голям облак дим, издигащ се след експлозия в северозападния град Тебриз.

Информационна агенция Tasnim каза, че летище Табриз в момента е под "тежка израелска атака".

Информационната агенция Fars каза, че Израел е ударил Тебриз, без да изясни повече, добавяйки, че около 10 обекта в провинция Източен Азербайджан са били атакувани.

JUST IN: Israel launches new attack in city of Tabriz, Iran pic.twitter.com/m1hiOSri6o