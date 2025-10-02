Нов силно заразен щам на COVID-19 предизвика вълна от инфекции в САЩ

Т очно навреме за сезона на респираторните вируси, силно заразна разновидност на COVID-19, наречена XFG, предизвиква вълна от инфекции в САЩ. Вариантът XFG, неофициално известен като „Stratus“, увеличава броя на случаите. Способността на Stratus да заобикаля защитите на имунната система го изведе пред NB.1.8.1 (известен също като „Nimbus“) като доминиращ щам на COVID-19, предаде New York Post.

Увеличената активност на COVID-19 идва в момент, когато навлизаме в есенния сезон на респираторните заболявания – период, който обикновено носи ръст на случаите на обикновена настинка, грип и респираторен синцитиален вирус (RSV) – и на фона на променящи се насоки за ваксините срещу COVID-19.

Нивото на вирусна активност на COVID-19 в отпадъчните води в САЩ е „умерено“ на национално ниво, според данни от 20 септември, последните налични от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC). Деветнадесет щата съобщават за „високи“ или „много високи“ нива на вируса в отпадъчните води, като Невада, Юта, Кънектикът и Делауеър са начело.

Вариантът Stratus, хибрид от два подщама на Омикрон, беше първоначално открит през януари в Югоизточна Азия, а в САЩ – през пролетта. До юни той се беше разпространил в 38 държави, което накара Световната здравна организация да го определи като „вариант под наблюдение“. Stratus е известен с това, че предизвиква дрезгав глас и болки в гърлото, което може да бъде сбъркано с алергии.

Експертите силно препоръчват да останете вкъщи, ако сте болни от вирус, за да не го разпространявате сред другите.

Stony Brook Medicine съобщава, че повечето случаи на Stratus са леки, особено за ваксинираните хора. Въпреки това щамът носи уникални мутации, които усилват способността му да избягва антителата, придобити от предишни инфекции или ваксинации с COVID-19. Фактът, че успя да надмине Nimbus, е изненадващ, тъй като Nimbus е особено добър в свързването с човешките клетки, което му позволява да се разпространява бързо. Подвариант на Омикрон, Nimbus предизвика хаос това лято в САЩ. Той е известен с това, че причинява силно болно гърло, наричано зловещо „гърло като бръснач“.

За защита срещу COVID-19 и други респираторни вируси здравните експерти съветват да се спазва добра хигиена, да се подобри вентилацията и филтрацията на въздуха в затворени помещения и да се поддържа актуален статус на ваксинация. Консултативният комитет по имунизационните практики на CDC (ACIP) наскоро препоръча обновените ваксини срещу COVID-19 за 2025-2026 година за всички на възраст над 6 месеца след консултация с лекар или фармацевт.