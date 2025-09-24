Любопитно

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID-19

Лекарите отбелязват, че тази болка често е много по-силна, по-продължителна и не се повлиява добре от болкоуспокояващи

24 септември 2025, 06:47
Източник: iStock/Getty Images

Г лавоболието е чест спътник на всяка настинка или вирусна инфекция. При заразяване с коронавирус обаче то има свои собствени, много специфични характеристики, които го отличават от обикновеното неразположение. Лекарите отбелязват, че тази болка често е много по-силна, по-продължителна и не се повлиява добре от болкоуспокояващи.

Кои са 5 признака, които показват, че имате главоболие от коронавирус, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на Strona Zdrowia.

Къде и как се появява главоболие при COVID-19?

Въпреки че интензитетът може да варира, лекарите идентифицират няколко общи характеристики на тази болка:

  • Болка, която обхваща цялата глава
  • За разлика от мигрената, тя рядко е локализирана в една точка. Най-често това е дифузна, двустранна болка, усещана в челото, слепоочията и дори в задната част на главата.
  • Крампи или пулсиращ характер
  • Пациентите често го описват като силен натиск, усещане за „каска“ на главата или интензивно пулсиране.
  • Усилване по време на шофиране
  • Болката става много по-интензивна при всякакви движения, особено при накланяне на главата напред.
  • Резистентност към болкоуспокояващи

Често срещаните лекарства, като парацетамол или ибупрофен, може да не осигурят никакво облекчение или ефектът им ще бъде много краткотраен, след което болката ще се върне със същата интензивност.

Продължителност

Главоболието при COVID-19 може да продължи повече от 3 дни, а понякога и през цялото заболяване. При някои пациенти то може да е един от първите симптоми на инфекция.

Какво да правите, ако хапчетата не помогнат?

Тъй като болката често е устойчива на медикаменти, струва си да се прибегне до доказани домашни методи, които ще помогнат за облекчаване на състоянието:

  • Пийте много течности.
  • Самата дехидратация причинява главоболие. Пийте вода, билкови чайове (лайка, мента, джинджифил).
  • Почивка.
  • Спете достатъчно и избягвайте всякакви физически натоварвания.
  • Студени компреси - Прилагането на студен компрес върху челото, слепоочията или врата може да осигури незабавно облекчение, особено ако имате треска.
  • Проветрете стаята
  • Престоят в задушна стая усилва болката. Редовното проветряване ще осигури свеж въздух.
  • Лек масаж
  • Нежен масаж на врата, раменете и слепоочията ще помогне за отпускане на напрегнатите мускули.

Кога трябва незабавно да посетите лекар?

Ако главоболието е изключително силно, продължително или е придружено от други тревожни симптоми, незабавно се консултирайте с лекар. Опасните признаци включват: скованост на врата, повръщане, висока температура, нарушено съзнание и слабост в крайниците.

Какви други симптоми има новият щам на COVID?

В момента в Европа доминира подвариант, един от първите симптоми на който е дрезгавост , която лесно може да се обърка с обикновена настинка.

Най-честите симптоми на COVID-19 също включват:

  • висока температура или втрисане;
  • кашлица;
  • загуба или промяна в обонянието или вкуса;
  • задух;
  • чувство на умора или изтощение;
  • мускулна болка;
  • болки в гърлото;
  • запушен нос или хрема;
  • загуба на апетит, диария.

Протичането на COVID-19 може да наподобява настинка или грип, но при някои хора симптомите могат да продължат много по-дълго, превръщайки се в така наречения „дълъг COVID“.

19-годишен шофьор блъсна и уби велосипедист в Старозагорско

19-годишен шофьор блъсна и уби велосипедист в Старозагорско

България Преди 21 минути

Инцидентът е станал в павелбанското село Александрово

С ветрове от 195 км/ч: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай

С ветрове от 195 км/ч: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай

Свят Преди 28 минути

Стихията отне живота на най-малко 14 души в Тайван и на 7 във Филипините

<p>Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг</p>

Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг

България Преди 58 минути

Видно е, че мнозинството изобщо не е стабилно, смята вицепрезидентът

Необичайният ранен симптом на новия вариант на COVID-19 „Стратус“

Необичайният ранен симптом на новия вариант на COVID-19 „Стратус“

Свят Преди 59 минути

Новият вариант „Стратус“ се разпространява бързо в Европа, разкриха необичаен ранен симптом, който лесно може да бъде пренебрегнат

Осъдиха жена в Нова Зеландия за убийството на двете ѝ деца и скриването на телата им в куфари

Осъдиха жена в Нова Зеландия за убийството на двете ѝ деца и скриването на телата им в куфари

Свят Преди 1 час

Срещу Ли бяха повдигнати обвинения за убийствата през юни 2018 г. на двете ѝ деца - 6-годишният Мину Джо и 8-годишната Юна Джо

<p>LBX е входната точка в света на Lexus (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

LBX е входната точка в света на Lexus (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 1 час

Има нужните фактори да успее на пазар, където други не можаха. За това роля трябва да изиграя този дизайн, много качествен интериор и ниският среден разход

<p>Кой&nbsp;спечели руската&nbsp;&quot;Евровизия&quot;</p>

Виетнам спечели руския "Интервижън" - геополитически и консервативен съперник на "Евровизия"

Свят Преди 1 час

Киев определи събитието като "инструмент на враждебна пропаганда"

Заради липса на кворум: Киселова прекрати заседанието на НС

Заради липса на кворум: Киселова прекрати заседанието на НС

България Преди 1 час

В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители

<p>Скандалът с Джими Кимъл струва на Disney над 6 милиарда долара</p>

Скандалът с Джими Кимъл струва на Disney над 6 милиарда долара

Свят Преди 1 час

Изчисления на Snopes показаха, че за една нощ пазарната капитализация на Disney е намаляла с 1,4 милиарда долара

АПИ обяви обществена поръчка за близо 1 милиард лева

АПИ обяви обществена поръчка за близо 1 милиард лева

България Преди 1 час

Тя е за избор на изпълнители за изработване, ремонт и възстановяване на ограничителни системи (мантинели) по републиканската пътна мрежа

Евакуация и замърсен въздух край Плевен заради пожара в „Плама“

Евакуация и замърсен въздух край Плевен заради пожара в „Плама“

България Преди 1 час

Какви рискове крият фините прахови частици за хората в района

Малта – средиземноморската перла, която крие повече истории и приключения, отколкото очакваш

Малта – средиземноморската перла, която крие повече истории и приключения, отколкото очакваш

Любопитно Преди 1 час

Островът на рицарите, тайните заливи и залезите, които ще те оставят без думи

Джими Кимъл: Никога не съм искал да се подигравам с убийството на Чарли Кърк

Джими Кимъл: Никога не съм искал да се подигравам с убийството на Чарли Кърк

Свят Преди 1 час

Той се завърна в ефир след почти едноседмично прекъсване

Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

България Преди 1 час

Предполага се, че става дума за чужденец

Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина

Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина

Свят Преди 1 час

Японският премиер заяви, че е "възмутен" от скорошни коментари на израелски официални лица

<p>Министър&nbsp;Георгиев: Това е&nbsp;е национален приоритет</p>

България е 47-ата държава в глобалната битка срещу насилието над деца

България Преди 1 час

Защитата на правата на децата е национален приоритет, заяви Георги Георгиев

