Иранката Наргес Мохамади е носителят на Нобеловата награда за мир

И ранката Наргес Мохамади е носителят на Нобеловата награда за мир тази година, предаде Асошиейтед прес.

Норвежкият Нобелов комитет ѝ присъди днес престижното отличие за нейната борба срещу потисничеството на жените в Иран.

Това отличие е кулминационна точка в сезона на Нобеловите награди.

"Тъжната реалност е, че няма много напредък в областта на мира по света през 2023 г.", констатира Дан Смит, директор на Стокхолмския международен институт за изследване на мира

Congratulations (!) to the incredible force who is Narges Mohammadi and all Iranian women fighting for justice and a free Iran. #NargesMohammadi #NobelPeacePrize #WomanLifeFreedom#زن_زندگى_آزادى

photo source: rferl pic.twitter.com/Z9GCz0lXqc