Номиниран за „Грами“ музикант е открит мъртъв в дома си

Д жон Форте – номинираният за „Грами“ музикант, известен с работата си с Fugees и Refugee Camp All-Stars, наред с други проекти – е починал на 50-годишна възраст.

Според полицията той е бил намерен мъртъв в понеделник следобед в дома си в Чилмарк, щата Масачузетс.

Началникът на полицията в Чилмарк Шон Славин заяви в официално изявление, че няма признаци на насилие или „очевидна причина за смъртта“. По думите на Славин случаят се разследва от службата на държавната медицинска експертиза.

Grammy-nominated musician John Forté found dead at 50 in Massachusetts home https://t.co/whPGHnTeyh pic.twitter.com/k6mD8XMeu8 — New York Post (@nypost) January 14, 2026

Родом от Ню Йорк, Форте е музикален талант, който пробива в началото на 20-те си години като участник в албума „The Score“ на Fugees, отличен с „Грами“, както и в номинирания за наградата албум на Wyclef Jean – „The Carnival“. Мултиинструменталист и рапър, той издава и солови албуми като „Poly Sci“ и „I John“, с участието на Карли Саймън, чийто син Бен Тейлър е близък приятел на Форте.

John Forté, the Grammy-nominated musician known for his work with the Fugees and the Refugee Camp All-Stars, among others, has died at the age of 50. https://t.co/Is87Y1sGGd — ABC News (@ABC) January 13, 2026

През 2000 г. той е арестуван на международното летище в Нюарк и обвинен в притежание на течен кокаин и трафик на наркотици.

Форте е осъден на 14 години затвор, но присъдата му е смекчена след седем години от президента Джордж У. Буш. Саймън е сред многото публични личности, които се застъпват за освобождаването му.