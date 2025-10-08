Свят

Нобеловият лауреат, който беше изненадан по време на поход: "Беше интересен ден"

Комитетът така и не успя да се свърже с д-р Фред Рамсдел, съпругата му разбра първа

8 октомври 2025, 11:06
Нобеловият лауреат, който беше изненадан по време на поход: "Беше интересен ден"
У чените Мери Брънков, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи спечелиха Нобеловата награда за медицина за 2025 г. в понеделник, но комично развитие с един от лауреатите събра глобално внимание.

Комитетът така и не успява да се свърже с д-р Рамсдел в продължение на часове, който по това време е на последния ден от триседмичен поход със съпругата си Лора  О'Нийл и двете им кучета.

Дълбоко в територията на мечките гризли в Монтана О'Нийл изведнъж започна да крещи. Но не хищник е нарушил тишината на тяхната ваканция: това беше вълна от текстови съобщения, носещи новината, че д-р Рамсдел е спечелил Нобеловата награда за медицина, предаде ВВС

Д-р Рамсдел е държал телефона си в самолетен режим, когато Нобеловият комитет се опитва да се свърже с него, а на места от тежкия преход няма и обхват.

Ученът разказа пред BBC, че първата му реакция, когато съпругата му казва „Спечелил си Нобеловата награда“, беше: „Не съм.“

Комитетът за Нобеловите награди не може да се свърже с победител, тъй като той е на поход

На което г-жа О'Нийл отговори, че има 200 текстови съобщения, които казват обратното.

Д-р Рамсдел, заедно с двама други учени, спечели наградата за изследванията си върху това как имунната система атакува враждебни инфекции, невероятно откритие за медциината,което може да отвори врата за нови лечения на автоимунни заболявания и рак. Победителите си поделят наградния фонд от 870 000 паунда.

Най-трудното в Нобеловите награди за медицина тази година – да открият победителя

След като г-жа О'Нийл получи съобщенията, двойката се отправи към малък град в южна Монтана в търсене на добър телефонен сигнал. „Вероятно беше три часа следобед тук, обадих се на Нобеловия комитет. Разбира се, те спяха, защото вероятно беше един час след полунощ там“, каза д-р Рамсдел. В крайна сметка имунологът успя да се свърже с колегите си лауреати, приятели и официални лица от Нобеловата асамблея – 20 часа след като първоначално се опитаха да се свържат с него. „Така че беше интересен ден“, каза той.

Д-р Томас Перлман, генерален секретар на Нобеловата асамблея, заяви пред New York Times, че това е бил най-трудният опит за свързване с победител, откакто е поел ролята си през 2016 г. Докато комитетът се опитвал да го достигне, той „живеел най-добрия си живот и бил извън мрежата на предварително планиран поход“, каза говорител на неговата лаборатория, Sonoma Biotherapeutics.

Революционно откритие в имунологията носи Нобелова награда за медицина

Когато BBC го попита дали е помислил, че това може да е шега, която съпругата му би му изиграла, д-р Рамсдел каза: „Имам много приятели, но те не са достатъчно координирани, за да изпълнят тази шега, не с толкова много от тях едновременно.“

Това е последният случай в често комичната история на лауреатите, които научават, че са спечелили наградата. Писателят Казуо Ишигуро помислил, че новината за спечелването на Нобеловата награда за литература през 2017 г. е измама, докато BBC не я потвърди в разговор с него. През 2020 г. икономистът Пол Милгром изключил телефона си, когато Нобеловият комитет се обадил – посред нощ – за да му съобщи, че е спечелил Нобеловата награда за икономика. Вместо това неговият сълауреат Боб Уилсън бил принуден да отиде до дома на Милгром, облечен в пижама, и да съобщи новината през охранителната камера на входната му врата. Когато журналист информирал писателката Дорис Лесинг, че е спечелила Нобеловата награда за литература през 2007 г., тя отговорила: „О, Боже.“

Източник: BBC    
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 23 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 21 часа

