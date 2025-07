Андрю Куомо остава битката за кметския пост в Ню Йорк като независим кандидат

Б ившият губернатор на щата Ню Йорк Андрю Куомо заяви, че ще остане в надпреварата за кмет на Ню Йорк като независим кандидат, след като загуби първичните избори на демократите от Зохран Мамдани, предаде Асошиейтед прес.

Във видеообръщение Куомо обяви, че

ще се изправи срещу кандидата на демократите Мамдани, който, по думите му, „предлага хитри лозунги, но не и реални решения“.

„Битката за спасяването на нашия град не е приключила“, посочи Куомо и допълни: „Само 13% от нюйоркчани гласуваха на първичните избори през юни. Изборите са през ноември и аз ще се явя на тях за победа“.

