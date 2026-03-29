Свят

"Нищо вече не е нормално": В Израел са уморени от войната

Хората в Израел не крият умората си от войната и недоволството от управлението на Нетаняху

29 март 2026, 07:13
Източник: БТА/AP

Х ората в Израел не крият умората си от войната и недоволството от управлението на Нетаняху. С неясните си коментари израелският премиер създава несигурност у населението, пише АРД в репортаж от Тел Авив, съобщи Deutsche Welle.

Фадида Янив от израелската полиция е бил един от първите на мястото на атаката. „Виждаме тук бойна глава на иранска ракета, експлодирала насред улицата и издълбала огромна дупка в асфалта", споделя той пред германската обществена медия.

Пострадали са и автомобили, а сградата е тежко увредена, разказва АРД. „Смятаме, че става дума за около 100 кг експлозив", посочва полицаят. Както обясняват експерти, до момента Иран не е използвал в тази война ракети с толкова голям заряд.

Иран използва все по-мощни заряди

До момента режимът в Техеран използваше в знак на отмъщение в района на Тел Авив най-вече касетъчни бомби, при които малки взривни заряди се разпръсват върху голяма територия.

Но по уикенда при нападенията на Иран срещу градове в Южен Израел бяха ранени над 100 души. И там, по данни на медиите, са били използвани стотици килограми експлозиви. Новината за по-мощните заряди се разпространи бързо и разтревожи жителите на Тел Авив, пише  германската обществена медия.

Хората в Израел имат посттравматични симптоми

Тамар, която е седнала в едно улично кафене, се радва на краткия миг спокойствие. „Бомбата падна съвсем близо до моята къща. Нищо не е нормално и хората имат посттравматични симптоми", разказва тя пред АРД.

Както изтъква Тамар, населението не вярва на израелското правителство. Министър-председателят Бенямин Нетаняху използва войната, защото в противен случай ще трябва да се яви пред съда, предполага Тамар. „А за нас единственото сигурно е, че нищо не е сигурно. Това са най-лошите времена, които Израел е преживявал."

Сраженията в Близкия изток не спират

Хората в Израел не крият умората си от войната и недоволството от управлението на Нетаняху. С неясните си коментари министър-председателят постоянно предизвиква несигурност у населението - особено по отношение на края на войната. Той съобщи, че има надежда за „споразумение с Иран". Въпреки това Израел продължава да нанася удари по Иран и Ливан.

Специално в Южен Ливан израелските войски вече са стигнали до река Литани, на 30 км от израелската граница, информира АРД. Оттам подкрепяната от Иран милиция Хизбула ежедневно обстрелва израелските общини в северната част на страната.

Израелският министър на отбраната Кац заяви, че засега израелските части ще останат в района и ще го контролират. „Стотиците хиляди жители на Южен Ливан, които ние призовахме към евакуация, няма да се завърнат там, докато не бъде гарантирана сигурността за нашите жители по северната граница."

Израелските медии предполагат, че напредъкът на частите в Южен Ливан и завзетите области могат по-късно отново да бъдат използвани при преговори за примирие. Но такива преговори засега не се очертават. Хизбула обяви, че ще се съпротивлява твърдо. А така положението в Израел може още повече да се изостри, пише германската обществена медия.

Източник: Deutsche Welle    
Израел Война Нетаняху Иран Ирански ракети Тел Авив Посттравматични симптоми Несигурност Хизбула Южен Ливан
Внимание! Жълт код за значителни валежи в 9 области от страната в неделя

Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок

29 март: „Мир с вкус на пепел“ и краят на един кошмар

Кадър за милиони: Иберийски рис „разсмя“ света и спечели престижна награда (СНИМКА)

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата
Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Танкер, превозващ 47 000 тона пропан-бутан, премина през Ормузкия проток и достигна Индия

Свят Преди 8 часа

От върха до ареста: Бурната история на Тайгър Уудс с инцидентите зад волана

Свят Преди 9 часа

Отиде си Маринела – великият глас на Гърция, който покори света

Свят Преди 10 часа

Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

Свят Преди 11 часа

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Свят Преди 12 часа

Зъбите на участничка в „Мис Гранд Тайланд“ паднаха по средата на речта ѝ

Любопитно Преди 12 часа

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

България Преди 12 часа

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Свят Преди 13 часа

Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

Свят Преди 13 часа

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Свят Преди 14 часа

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Свят Преди 14 часа

ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

България Преди 14 часа

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

България Преди 14 часа

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Свят Преди 14 часа

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

Свят Преди 15 часа

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Свят Преди 15 часа

