Newsweek: Ванс се оказва прав за проблема със свободата на словото в Европа

К огато през февруари тази година Джей Ди Ванс се изправи пред европейските лидери в Мюнхен и предупреди, че свободата на словото е „в отстъпление“ на Запад, забележките му бяха посрещнати със звучно неудобство в залата. Според него най-сериозната заплаха за демокрацията в Европа не е външна - това е вътрешната ерозия на либерални принципи като свободата на изразяване, пише Newsweek.

„Ако се страхувате от собствените си избиратели, Америка не може да направи нищо за вас“, заяви вицепрезидентът на САЩ пред видимо зашеметената зала с дипломати.

По онова време коментарите му бяха широко отхвърлени както в американските, така и в европейските политически кръгове като популистки брътвежи или ненужна провокация. Германският министър на отбраната Борис Писториус ги нарече „неприемливи“. Ванс беше посочил като примери арестите в Обединеното кралство и ограниченията съгласно Закона за цифровите услуги на Европейския съюз.

Месеци по-късно обаче предупрежденията му изглеждат по-малко абстрактни.

Тази седмица в Англия Хамит Коскун беше осъден и му беше наложена глоба от 325 долара за публично изгаряне на копие от Корана - дело, което предизвика дебат не само заради самото деяние, но и заради по-широките му последици. Бившият министър по въпросите на имиграцията Робърт Дженрик обвини Обединеното кралство, че прилага „двустепенна правосъдна система“, като предположи, че подобно наказание едва ли щеше да бъде наложено, ако изгореният текст беше Библия.

„Щях ли да бъда преследван, ако бях подпалил копие на Библията пред Уестминстърското абатство? Съмнявам се“, казва Дженрик. Националното светско общество, което подкрепи Кошкун по делото му, също осъди решението, като го нарече „значителен удар върху свободата на изразяване“ и „тревожна капитулация пред ислямските кодекси за богохулство“.

