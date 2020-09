Невиждана градушка удари Истанбул

П роливни дъждове и силни градушки удариха Истанбул, нарушавайки нормалния ход на ежедневието на гражданите и парализирайки трафика в мегаполиса, съобщава турският вестник Hurriyet, цитиран от Агенция „Фокус”.

Страшна буря, наводнения, торнадо и огромни вълни в Истанбул

Божията буря, която разруши град

There has been an unexpectedly heavy rain and hail downpour in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/YkhKrUlncw — TRT World (@trtworld) September 29, 2020

Суровите метеорологични условия засегнаха кварталите „Силиври”, „Буюкчекмедже”, „Чаталджа” и „Арнауткьой”, както и някои райони от анадолската страна на града.

Мощна буря със силен вятър се разрази над София и околността

Мощна буря в Хърватия, мълния запали гора

Crazy hailstorm hits Turkish metropolis #Istanbul



Heavy rainfall and hail hit Istanbul's Silivri, Catalca and some other districts, crippling life in the city. pic.twitter.com/FEoYTEynAP — EHA News (@eha_news) September 29, 2020

People make their way in Kadikoy, as heavy rains and hail lashed Istanbul, on September 29, 2020.@AFPphoto#dolu pic.twitter.com/Hi8hm19cRi — Bulent KILIC (@Kilicbil) September 29, 2020

It’s a Hail Storm in Istanbul #Turkey, today Sep. 29, 2020 pic.twitter.com/HV6D7J91iJ — Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 29, 2020