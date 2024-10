Нетаняху към Тръмп: Израел ще взема решенията си въз основа на националните си интереси

К анцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че днес той е разговарял с бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

🚨🇮🇱NETANYAHU TO TRUMP: ISRAEL WILL PRIORITIZE ITS NATIONAL INTERESTS



Netanyahu informed Trump that while Israel acknowledges concerns raised by Washington, it will ultimately base its decisions on its own national interests.👇🏼 pic.twitter.com/zaUHLOotpZ