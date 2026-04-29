Opel Frontera е предопределен да носи обемите в продажбите

29 април 2026, 08:12
Източник: CarMarket.bg

Opel възроди емблематичното име от историята си, но без дори някой в Рюселсхайм да си мисли за рама и техническата основа от Isuzu MU, с които се свързваше оригинала от началото на 90-те години на миналия век. Днес клиентите търсят изразителен външен вид, но съчетан с комфорт на пътя.

Новата Frontera дава това, интерпретирайки по свой начин дръзката и изчистена от излишни детайли дизайнерска философия на Opel. Правият преден силует и уникалните пропорции на новата Frontera съчетават функционален и просторен обем на автомобила с много дързък и масивен, но в същото време модерен и изразителен дизайн. Новата емблема „светкавица“ на Opel е позиционирана в центъра на черния Opel Vizor на Frontera, в който са интегрирани фаровете Eco LED с автоматични дълги светлини.

Но може би най-важна и отличителна за цялостния облик на Frontera е C-колоната, която визуално разделя просторното купе. Но нейната роля е много по-важна от това, с нея се свързва така важната опция за конфигуриране на интериора на този компактен модел в изпълнение със 7 места, но за това след малко.

Първо трябва да обърнем внимание на интериора, където интелигентният дизайн се среща с практичността. Широките хоризонтални декори на арматурното табло и вратите дават визуална широчина на купето. Моделът е оборудван с типичния за Opel напълно дигитален кокпит Pure Panel с два 10-инчови дисплея и мултимедийна информационно-развлекателна система. Opel следва философията за максимален комфорт с минимално разсейване, с чисто, детоксикирано потребителско изживяване, за да се избегне всякаква форма на дигитален стрес. Идеята е изчистен кокпит от всякакви излишни елементи и детайли, които биха попречили за възприятието на водача по време на път.

В модела се предлага опционална иновативна станция за смартфони. След свързване със станцията чрез специално приложение, смартфонът на потребителя се превръща в панел за управление на информационно-развлекателната система на автомобила, като също така взаимодейства с бутоните на волана. И за пълен комфорт от пътуването, Opel отново предлага иновации в седалките в новата Frontera. Патентованата функция Intelli-Seat на предните седалки – позиция, която облекчава натиска върху опашната кост – осигурява изключителен комфорт дори по време на дълги пътувания по магистралата. Освен това седалките са не само качествено изработени и изваяни като дизайн, но и привличат вниманието благодарение на контрастните шевове. Платовете на седалките се предлагат от напълно устойчив рециклиран материал.

Сред най-силните черти на новата Frontera е вътрешното пространство. С вдигнати задни седалки моделът осигурява над 460 л пространство в багажника – със сгънати седалки капацитетът се увеличава до 1600 литра - стойност, съпоставима с Astra Sports Tourer. Освен това, клиентите, които имат нужда да вземат повече багаж по време на пътуванията си или искат да се възползват напълно от възможността за натоварване върху покрива от над 200 килограма, могат да изберат опционалните функционални релси. Моделът предоставя възможност за позициониране на туристическа палатка върху покрива на автомобила.

За тези, които се нуждаят от повече места, Frontera в ниво GS предлага опция за трети ред седалки и капацитет до 7 пътници. Седалките в третия ред могат да се сгъват индивидуално, така че интериорът остава максимално гъвкав и комфортен за всички. Това, както е известно, дава възможност тази версия на модела да ползва данъчен кредит в размер на 20%.

В областта на задвижването Frontera се предлага с два 48-волтови хибрида. Двигателят е познатият 1,2-литров PureTech с три цилиндъра. Сравнително ниското тегло от 1344 кг е дало свобода на инженерите да предложат базовото изпълнение със 110 к.с. системна мощност и 6-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител и вграден в нея електромотор. По този начин Opel има възможността да предложи изключително атрактивна стартова цена от 22 634 евро/44 270 лв. с ДДС. Разбира се, 48-волтовият хибрид се предлага и в изпълнение 145 к.с., което го има и при другите събратя под шапката на концерна Stellantis. Трансмисията е същата, а цената е с около 1700 евро по-висока.

Моделът идва и с две електрически версии. В основата е тази с батерия с капацитет 44 kWh и 113 к.с., което е чудесно решение за градския трафик с пробега си до малко над 300 км. Сравнително малката батерия отново позволява на Opel да предложи много конкурентни цени, започващи от 27 378 евро/53 547 лв. с ДДС.

Opel Frontera се предлага и с батерия с капацитет 54 kWh, която вдига пробега до 408 км (WLTP), така че водачът вече да е по-спокоен преди пътуване на по-дълги разстояния. Максималната мощност на зареждане е 100 kWh, като на станция с такава мощност батерията може да се зареди от 20 до 80% за около 30 минути. Особено интересен факт е, че ценовата разлика между изпълненията Standart range и Long range е само малко над 2000 евро.

