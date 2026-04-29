Любопитно

5 факта за коремните мазнини, които ще ви помогнат да отслабнете

29 април 2026, 07:07
М азнините по корема често се обсъждат като естетически проблем, но лекарите го виждат по различен начин. Важното не е как изглежда талията, а по-скоро какъв вид мазнини се натрупват в коремната област и как влияят на метаболизма, сърцето и кръвоносните съдове.

Събрахме пет факта, които обясняват защо това е един от най-забележимите външни маркери за вътрешни здравни рискове.

Биреното коремче не е диагноза и не е непременно следствие от любовта към бирата.

Изразът отдавна е станал широко разпространен, но от медицинска гледна точка няма специфичен вид бирено коремче. Самата бира не причинява коремни мазнини, което да е нещо специално: проблемът се крие в излишните калории, алкохола като редовен източник на енергия и начина на живот, който често е свързан с това - заседнал начин на живот, нездравословни закуски и нередовен график.

Обемът на талията е един от най-важните маркери

Индексът на телесна маса е полезно общо ръководство, но има едно ограничение: той не показва точното местоположение на мазнините. Националният институт за здравеопазване и грижи на Обединеното кралство препоръчва възрастни с ИТМ под 35 допълнително да оценяват затлъстяването, използвайки съотношението талия-ръст. Праг от 0,5 се счита за индикатор за висок риск, докато 0,6 и повече се счита за много висок риск. Следователно, двама души с един и същ ИТМ може да имат различни рискове , ако единият има мазнини, разпределени равномерно, докато друг ги има концентрирани в корема.

Коремните мазнини се предлагат в различни форми

Висцералната мазнина се намира по-дълбоко от подкожната мазнина, около вътрешните органи. Счита се за по-опасна, защото е метаболитно активна и е по-силно свързана със сърдечно-съдовия риск, отколкото ИТМ. Казано по-просто, лекарите се интересуват не само от самия корем, но и от това, което се намира под него: меки подкожни отлагания или висцерална мазнина.

Дори при нормално тегло, коремните мазнини могат да бъдат тревожен сигнал.

Човек може да не се счита за затлъстял въз основа на своя ИТМ, но ще има повишен риск поради мазнините около талията. Американската сърдечна асоциация съобщи през 2026 г. , че по-високите нива на висцерални мазнини и по-голямата обиколка на талията са по-силно свързани с риска от сърдечна недостатъчност, отколкото общото тегло, и повишеният риск се запазва дори когато ИТМ остава в нормалните граници.

Коремните мазнини влияят на метаболизма, сърцето и черния дроб.

Коремните мазнини не са свързани само с числото в сантиметър, но и с по-широки метаболитни проблеми. Те са свързани с инсулинова резистентност, диабет тип 2, високо кръвно налягане, нарушения на липидния метаболизъм и стеатоз на черния дроб. СЗО специално подчертава, че обиколката на талията и съотношението талия-ханш помагат за прогнозиране на риска от сърдечно-съдови заболявания, диабет и обща смъртност.

Източник: rambler.ru    
Последвайте ни
Полицейска гонка, спречкване и скъсан пагон: Задържаха пиян шофьор без книжка в Ботевград

Полицейска гонка, спречкване и скъсан пагон: Задържаха пиян шофьор без книжка в Ботевград

Несигурността около Иран разклати пазарите, петролът отново тръгна нагоре

Несигурността около Иран разклати пазарите, петролът отново тръгна нагоре

Ключова среща: ПП и ДБ решават бъдещето на коалицията

Ключова среща: ПП и ДБ решават бъдещето на коалицията

Неочаквана страст: Крал Чарлз сподели,че има „бабешко“ хоби

Неочаквана страст: Крал Чарлз сподели,че има „бабешко“ хоби

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

pariteni.bg
Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 7 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 7 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 7 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 7 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Посланикът на САЩ в Украйна подава оставка

Посланикът на САЩ в Украйна подава оставка

Свят Преди 26 минути

Джули Дейвис пое задълженията през май 2025 г.

Служебното правителство провежда едно от последните си заседания

Служебното правителство провежда едно от последните си заседания

България Преди 40 минути

Сенна хрема: Девет съвета за справяне със сезонните алергени

Сенна хрема: Девет съвета за справяне със сезонните алергени

Любопитно Преди 1 час

От най-ефективните лекарства до най-честите алергени, които трябва да избягвате, разглеждаме научно обосновани съвети, които би трябвало да намалят сезонните ви страдания

Как да спрете мускулен спазъм за секунди

Как да спрете мускулен спазъм за секунди

Любопитно Преди 1 час

Най-често това е просто пренапрежение, лека дехидратация или просто извиване на крака насън, дразнещо нервните окончания

Опасно време: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици

Опасно време: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици

България Преди 1 час

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони - до 23°. В София максималната температура ще е около 18°

Крал Чарлз III с историческа реч пред Конгреса в САЩ

Крал Чарлз III с историческа реч пред Конгреса в САЩ

Свят Преди 9 часа

Той заяви, че съдбите на САЩ и Обединеното кралство са взаимосвързани през последните 250 години

Тръмп: Мерц не знае за какво говори!

Тръмп: Мерц не знае за какво говори!

Свят Преди 9 часа

Тръмп: Ако Иран имаше ядрено оръжие, целият свят щеше да бъде заложник

<p>Украйна нанесе тежък удар на руските ракетни войски</p>

Украйна удари база с ракети "Искандер" в Крим

Свят Преди 10 часа

Членове на местното движение за съпротива многократно са регистрирали изстрелвания от това място

Ирански генерал: Не смятаме войната за приключила

Ирански генерал: Не смятаме войната за приключила

Свят Преди 10 часа

Иранският генерал подчерта, че не е имало наземна агресия срещу границите на страната

Условна присъда след смъртта на моторист във Варна

Условна присъда след смъртта на моторист във Варна

България Преди 11 часа

Шофиралата жена е признала вината си и всички факти и обстоятелства

Йотова поиска нов модел на отношения между институциите

Йотова поиска нов модел на отношения между институциите

България Преди 12 часа

Йотова: В най-кратки срокове ще бъдат свикани консултациите с всички парламентарни групи

За „Петрохан-Околчица”: Версията, че няма външна намеса, остава

За „Петрохан-Околчица”: Версията, че няма външна намеса, остава

България Преди 12 часа

Това потвърди Емил Дечев, след като стана ясно, че е намерена четвърта гилза

Първи избори в Газа след началото на войната

Първи избори в Газа след началото на войната

Свят Преди 12 часа

В Газа право на глас имаха около 70 000 души

Небивала демографска криза се разгаря в Германия

Небивала демографска криза се разгаря в Германия

Свят Преди 13 часа

Страната е изправена и пред все по-сериозни предизвикателства заради застаряването на населението

<p>КФН проверява цените на &bdquo;Гражданска отговорност&ldquo;</p>

Комисията за финансов надзор проверява цените на „Гражданска отговорност“

България Преди 14 часа

Регулаторът се самосезира след сигнали от засегнати граждани

Тръмп: Иран ни информира, че е в "състояние на колапс"

Тръмп: Иран ни информира, че е в "състояние на колапс"

Свят Преди 14 часа

Тръмп: Те искат да "отворим Ормузкия проток" възможно най-скоро

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 29 април, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 29 април, сряда

Edna.bg

Луис Енрике: Това беше най-вълнуващото нещо, което съм преживявал

Gong.bg

Всичко или нищо за ЦСКА и Лудогорец

Gong.bg

Къде ще вали пролетен сняг в следващите дни

Nova.bg

Малкото италианско градче, което "Кръстникът" промени завинаги (СНИМКИ+ВИДЕО)

Nova.bg