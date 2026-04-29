5 факта за коремните мазнини, които ще ви помогнат да отслабнете

М азнините по корема често се обсъждат като естетически проблем, но лекарите го виждат по различен начин. Важното не е как изглежда талията, а по-скоро какъв вид мазнини се натрупват в коремната област и как влияят на метаболизма, сърцето и кръвоносните съдове.

Събрахме пет факта, които обясняват защо това е един от най-забележимите външни маркери за вътрешни здравни рискове.

Биреното коремче не е диагноза и не е непременно следствие от любовта към бирата.

Изразът отдавна е станал широко разпространен, но от медицинска гледна точка няма специфичен вид бирено коремче. Самата бира не причинява коремни мазнини, което да е нещо специално: проблемът се крие в излишните калории, алкохола като редовен източник на енергия и начина на живот, който често е свързан с това - заседнал начин на живот, нездравословни закуски и нередовен график.

Обемът на талията е един от най-важните маркери

Индексът на телесна маса е полезно общо ръководство, но има едно ограничение: той не показва точното местоположение на мазнините. Националният институт за здравеопазване и грижи на Обединеното кралство препоръчва възрастни с ИТМ под 35 допълнително да оценяват затлъстяването, използвайки съотношението талия-ръст. Праг от 0,5 се счита за индикатор за висок риск, докато 0,6 и повече се счита за много висок риск. Следователно, двама души с един и същ ИТМ може да имат различни рискове , ако единият има мазнини, разпределени равномерно, докато друг ги има концентрирани в корема.

Коремните мазнини се предлагат в различни форми

Висцералната мазнина се намира по-дълбоко от подкожната мазнина, около вътрешните органи. Счита се за по-опасна, защото е метаболитно активна и е по-силно свързана със сърдечно-съдовия риск, отколкото ИТМ. Казано по-просто, лекарите се интересуват не само от самия корем, но и от това, което се намира под него: меки подкожни отлагания или висцерална мазнина.

Дори при нормално тегло, коремните мазнини могат да бъдат тревожен сигнал.

Човек може да не се счита за затлъстял въз основа на своя ИТМ, но ще има повишен риск поради мазнините около талията. Американската сърдечна асоциация съобщи през 2026 г. , че по-високите нива на висцерални мазнини и по-голямата обиколка на талията са по-силно свързани с риска от сърдечна недостатъчност, отколкото общото тегло, и повишеният риск се запазва дори когато ИТМ остава в нормалните граници.

Коремните мазнини влияят на метаболизма, сърцето и черния дроб.

Коремните мазнини не са свързани само с числото в сантиметър, но и с по-широки метаболитни проблеми. Те са свързани с инсулинова резистентност, диабет тип 2, високо кръвно налягане, нарушения на липидния метаболизъм и стеатоз на черния дроб. СЗО специално подчертава, че обиколката на талията и съотношението талия-ханш помагат за прогнозиране на риска от сърдечно-съдови заболявания, диабет и обща смъртност.