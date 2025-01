Бури, сняг и студ сковаха Гърция

Л ошо време с понижение на температурите, снеговалежи и силни бури се очаква да връхлетят Гърция в следващите часове. Според метеорологичния бюлетин за извънредни ситуации, издаден от Гръцката национална метеорологична служба (EMY), времето ще се промени от днес (12 януари) до понеделник, носейки дъжд, бури и снеговалежи.

Обилен снеговалеж вече е започнал във Флорина, в Северна Гърция,

като снежната покривка надхвърля пет сантиметра в някои райони, въпреки че засега не се съобщава за значителни проблеми, пише сайтът tovima.com.

Снегорините и „солоразпръсквачите“ на Гражданска защита работят неуморно, за да поддържат пътищата отворени за всички населени места, особено за планинските. Движението по цялата републиканска и областна пътна мрежа на РУ Лерин трябва да бъде със зимни гуми.

Областите, в които ще има силен снеговалеж, включват

Западна Македония (Флорина, Птолемаида, Козани, Гревена), Едеса, Верия, Катерини, Янина и Мецово. Снеговалежи се очакват и в град Кардица на надморска височина от 400 метра, както и в Калаврита. Освен това в равнинните райони на Северна Гърция ще вали сняг в понеделник, включително Солун, Килкис, Драма, Ксанти и Комотини.

Смразяващ студ ще преобладава в цялата страна, включително в Атика.

