Неизвестен откри стрелба в близост до Израелското консулство в Мюнхен

Н еизвестен откри стрелба в близост до Израелското консулство в Мюнхен, пише Mirror. В центъра на града се провежда голяма полицейска акция.

Униформените призоваха гражданите да избягват района, предава NOVA. Според очевидци органите на реда са стреляли по „подозрително“ лице, което е било улучено.

In Munich, there are reports of a shooting near the Consulate General of Israel



Today is the anniversary of the terrorist attack in 1972, when terrorists shot 11 Israeli athletes during the Olympics in Munich. pic.twitter.com/AreDdluLAl