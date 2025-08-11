Масова евакуация заради наводнения и свлачища в Япония

Я понските власти призоваха няколко милиона души да се евакуират от домовете си заради наводнения и свлачища, настъпили след проливни дъждове в югозападната част на страната. Няколко души са обявени за изчезнали, предаде "Франс прес".
На кадри, излъчени по японската телевизия, се виждат къщи, магазини и автомобили, залети от вода с височина около метър, в няколко района в префектура Кумамото. До 6 ч. тази сутрин (полунощ българско време) над 37 сантиметра дъжд, рекорд за региона, са паднали над град Тамана, който е най-засегнат от дъждовете, по данни на японската метеорологична агенция.
At least 4 people missing in landslide and floods in Kyushu | #NHK WORLD-JAPAN News#News #Kyushu #Japan https://t.co/oGcevJAjUB pic.twitter.com/cWdurVN4tj— HM: Trip✈ (@HitoshiMisaka2) August 11, 2025
"Ситуацията представлява смъртоносна опасност и безопасността трябва да бъде осигурена незабавно", предупредиха метеоролозите, добавяйки, че "е необходима максимална бдителност".
Общо предупреждения и призиви за евакуация са били отправени към над три милиона жители на региони в югозападната част на Япония, според Агенцията за управление на пожари и бедствия. Около 384 000 души, предимно живеещи в Кумамото, са обект на най-високата степен на тревога, според същия източник.
📹Heavy #rains in #Japan: Train services halted— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 11, 2025
At least four people have been reported missing as torrential rain in Japan's southwestern #Kyushu region caused landslides & widespread flooding.
🔸 Due to the threat of #floods & #landslides, an #evacuation order was issued… pic.twitter.com/w6zRyhMDSp
Мъж от Коса, в Кумамото, е обявен за изчезнал след свлачище, което е затрупало дома му, съобщи местен представител. В Мисато, друг град в префектурата, спасители се опитват да помогнат на възрастен мъж, заклещен в дома си, който също е засегнат от свлачище, според представител на местните власти.
Двама души от големия град Фукуока са били отнесени вчера от река и все още са в неизвестност, съобщи японската обществена телевизия NHK.