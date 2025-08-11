Масова евакуация заради наводнения и свлачища в Япония

Я понските власти призоваха няколко милиона души да се евакуират от домовете си заради наводнения и свлачища, настъпили след проливни дъждове в югозападната част на страната. Няколко души са обявени за изчезнали, предаде "Франс прес".

На кадри, излъчени по японската телевизия, се виждат къщи, магазини и автомобили, залети от вода с височина около метър, в няколко района в префектура Кумамото. До 6 ч. тази сутрин (полунощ българско време) над 37 сантиметра дъжд, рекорд за региона, са паднали над град Тамана, който е най-засегнат от дъждовете, по данни на японската метеорологична агенция.

"Ситуацията представлява смъртоносна опасност и безопасността трябва да бъде осигурена незабавно", предупредиха метеоролозите, добавяйки, че "е необходима максимална бдителност".

Общо предупреждения и призиви за евакуация са били отправени към над три милиона жители на региони в югозападната част на Япония, според Агенцията за управление на пожари и бедствия. Около 384 000 души, предимно живеещи в Кумамото, са обект на най-високата степен на тревога, според същия източник.

