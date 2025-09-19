Наводнения и свлачища блокираха пътища в Калифорния

Н аводнения и кални свлачища, влачещи дървета и скални отломки, затрупаха пътища, нанесоха щети на домове и блокираха автомобили в няколко населени места в южната част на американския щат Калифорния, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Свлачищата засегнаха три населени места в окръг Сан Бернардино снощи, обяви окръжната противопожарна служба.

Moisture from the remnants of Tropical Storm Mario move over California, leading to thunderstorms and heavy rainfall across the state. pic.twitter.com/6CWTeCJwPW — CIRA (@CIRA_CSU) September 18, 2025

Група от около 10 души, пътуващи в най-малко 6 превозни средства, са били блокирани на щатския път 38 в района на Дженкс Лейк, близо до Националния парк на Сан Бернардино, казаха властите.

"Макар и пътят на хората да е бил отрязан и в двете посоки заради срутвания, те са невредими и спасителните екипи са преценили от какво имат нужда бедстващите", допълниха от противопожарната служба. Тази сутрин път 38 все още е бил затворен, съобщиха от пътната полиция на щата Калифорния. Според пожарникарите няма пострадали или изчезнали.

🌈🌏👉🇺🇸 On 18.09.2025 USA, California, San Bernardino Mudflow . A Powerful Mudflow Hit San Bernardino. pic.twitter.com/vyV7sdhXSg — 🦅Global Climate Crises🦅 (@champion777_) September 19, 2025

Проливен дъжд е довел до калните свлачища, посочва АП. Националната метеорологична служба на САЩ издаде предупреждение за внезапни наводнения в района.

"Противопожарната служба на окръг Сан Бернардино планира ден на пълен оперативен режим, като приоритетите са завършване на оценката на щетите, помощ за засегнатите жители и проверка на потребностите на стратегическата инфраструктура в сътрудничество с противопожарната и транспортната служба на щата Калифорния, както и на други ведомства със сходен предмет на дейност", обяви противопожарната служба на Сан Бернардино, цитирана от АП.