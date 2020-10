Навални обвини руските власти за отравянето му, бил заплаха преди изборите

К ритикът на Кремъл Алексей Навални заяви, че руските разузнавателни служби са го отровили с нервнопаралитично вещество, защото властите го смятат за заплаха преди парламентарните избори догодина.

"Те разбраха, че имаше големи, големи проблеми, заплашващи ги преди изборите за Държавната дума", казва той в продължило повече от два часа видеоинтервю за руски блогър в социалната мрежа YouTube, посочва Reuters.

