Фараж се срещна с Тръмп в Белия дом

Това се случва, след като Фараж беше наречен "фен на Путин"

4 септември 2025, 11:08
Фараж се срещна с Тръмп в Белия дом
Източник: getty images

К райнодесният британски политик Найджъл Фараж публикува снимка с президента Доналд Тръмп по време на посещението си във Вашингтон, предаде ДПА. Той е във Вашингтон, за да даде показания пред комисия на Капитолия. Снимката беше публикувана в "Екс" късно снощи.

На снимката лидерът на партията "Реформирай Обединеното кралство" стои до Тръмп зад бюрото на президента в Белия дом. Надпис към снимката гласи: "Хубаво е да се върнеш в Овалния кабинет".

Това се случва, след като Фараж беше наречен "фен на Путин, преструващ се на поддръжник на свободата на словото и лакей на Тръмп“ от конгресмена от Демократическата партия Джейми Раскин, отбелязва ДПА.

На изслушването в комисията в Капитолия Фараж сравни Великобритания със Северна Корея по отношение на подхода на страната към гражданските свободи. Той повдигна въпроса за ареста на ирландския писател Греъм Линеан заради коментари в социалните медии относно транссексуалните, както и за лишаването от свобода на бившата детегледачка и съпруга на консервативен политик Люси Конъли заради подклаждане на расова омраза срещу кандидатите за убежище след убийствата в Саутпорт миналата година.

Фараж отрече да е предлагал Вашингтон да заплаши Лондон с търговски санкции, но все пак посъветва Белия дом да използва "дипломация и търговия" в борбата за свобода на словото.

Преди да започне да дава показания обаче, Раскин призова Фараж да формулира опасенията, които има, в пленарната зала на британския парламент, а не в Конгреса на САЩ. Британците, които мислят, че "един фен на Путин, преструващ се на поддръжник на свободата на словото, който е и лакей на Тръмп "ще защитава свободата в тяхната страна, нека да дойдат в Америка и да видят както правят Тръмп и МАГА, за да унищожат нашата свобода". В този случай "може да се замислите, преди да позволите на г-н Фараж да направи Великобритания отново велика", добави Раскин, като визираше лозунга на Тръмп ("Да направим Америка отново велика", на английски МАГА - бел. ред.).

"Радвам се да се запозная с очарователния Раскин. Прекрасно описание ми направихте по-рано в речта си. Но, няма проблем. Можете да казвате каквото искате, не ме интересува, защото това е свободата на словото", заяви на свой ред Фараж, визирайки конгресмена от Демократическата партия.

Междувременно на парламентарния контрол в британския парламент британският премиер Киър Стармър отговори на въпрос, свързан със съпротивата от страна на "Реформирай Обединеното кралство" срещу Закона за онлайн безопасността. Стармър изтъкна, че лидерът на партията не е в този момент в пленарната зала, за да представлява своя избирателен район. Вместо това Фараж "е отлетял за Америка, за да клевети Великобритания и да говори лошо за нашата страна" и да предложи на американците да наложат санкции. "Не може да бъдеш по-непатриотичен от това, това е позор", подчерта британският премиер.

Фараж нарече тези твърдения "лъжа".

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Фараж среща Тръмп Белия дом
