Свят

Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Нидерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне протестиращите

20 септември 2025, 21:14
Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил
Източник: БТА / АП / Peter Dejong

Н идерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне събрали се в Хага протестиращи срещу миграционната политика, след като те са започнали да замерят служителите на реда с камъни и бутилки, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Представител на местните власти съобщи, че групата демонстранти, срещу която е използвано водното оръдие, се е откъснала от основния протест, за да блокира път.

Протестът срещу миграцията, който се провежда около месец преди парламентарните избори в кралството, е срещу търсещите убежище и за по-справедлива жилищна политика в Нидерландия. Местни медии съобщават, че хиляди са се присъединили към протеста.

АП предаде, позовавайки се на местни медии, че някои от протестиращите са подпалили полицейски автомобил и са нападнали офис на центристката политическа партия "Демократи-66". 

"Дръжте си ръцете далеч от политическите партии. Ако си мислите, че може да ни сплашите, успех. Никога няма да позволим на екстремистките метежници да ни отнемат красивата държава", заяви в социалната мрежа "Екс" председателят на партията Роб Йетен.  

Лидерът на крайнодясната Партия на свободата Герт Вилдерс е бил поканен на протеста от организациите, но не е пристигнал.

Политикът осъди проявите на насилие. „Блокирането на пътя и използването на сила срещу полицията е напълно неприемливо“, написа той в „Екс“.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Протести в Хага Миграционна политика Нидерландия Водно оръдие Насилие Полиция Парламентарни избори Търсещи убежище Герт Вилдерс
Последвайте ни

По темата

27-годишен столичанин е арестуван за смъртта на мъж в Пловдив

27-годишен столичанин е арестуван за смъртта на мъж в Пловдив

Отиде си продуцентът Росен Цанков

Отиде си продуцентът Росен Цанков

Внимание, шофьори! Част от АМ

Внимание, шофьори! Част от АМ "Хемус" е силно задимена

НАТО отвръща на Москва след руските нахлувания по въздух - турска система ще пази небето

НАТО отвръща на Москва след руските нахлувания по въздух - турска система ще пази небето

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Лоша новина, китайското правителство ще насърчава износа на EV от Поднебесната

Лоша новина, китайското правителство ще насърчава износа на EV от Поднебесната

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 4 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 4 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 4 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 4 дни

Виц на деня

– Бабо, какво правиш на компютъра? – Чатя с дядо ти – много е романтичен, ама не знае, че съм аз!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници

Свят Преди 1 час

Групировката публикува днес фотомонтаж и снимки на заложниците

<p>🍺Наздраве! Откриха тазгодишния &quot;Октоберфест&quot;&nbsp;</p>

Наздраве! Откриха тазгодишния "Октоберфест" в Мюнхен

Свят Преди 1 час

Събитието може да привлече до 6 милиона посетители

<p>Естония&nbsp;отхвърли твърденията, че Русия не е нарушавала въздушното ѝ пространство</p>

Естония и Русия в задочен спор: Талин отхвърли твърденията, че Русия не е нарушавала въздушното ѝ пространство

Свят Преди 2 часа

Инцидентът предизвика осъждане от лидерите на ЕС и НАТО.

Украйна порази руски станции за пренос на суров петрол

Украйна порази руски станции за пренос на суров петрол

Свят Преди 3 часа

Станциите се намират на територията на Волгоградска и Самарска област

Литва за снощната атака на Русия срещу Украйна: Агресорът ще продължи да атакува, ако не бъде спрян

Литва за снощната атака на Русия срещу Украйна: Агресорът ще продължи да атакува, ако не бъде спрян

Свят Преди 3 часа

Будрис посочи, че Русия е атакувала Украйна в навечерието на заседание на Общото събрание на ООН

Пезешкиан: Иран може да превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите

Пезешкиан: Иран може да превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите

Свят Преди 4 часа

Процесът на повторно налагане би възстановил санкциите на ООН срещу Иран

Стотици затворници изчезнаха мистериозно от "Алигатор Алкатраз"

Стотици затворници изчезнаха мистериозно от "Алигатор Алкатраз"

Свят Преди 4 часа

Американският съюз за граждански свободи осъжда тази административна "черна дупка"

Локализиран е пожарът край Асеновград

Локализиран е пожарът край Асеновград

България Преди 4 часа

Пътят към селата Орешец и Добростан е отворен

<p>Зеленски и Тръмп на среща в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН</p>

Зеленски и Тръмп на среща в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Свят Преди 5 часа

Зеленски ще обсъди с Тръмп гаранциите за сигурност на Украйна и санкциите срещу Русия

Горящ автомобил между Гара Костандово и Велинград, трафикът е затруднен

Горящ автомобил между Гара Костандово и Велинград, трафикът е затруднен

България Преди 5 часа

Трафикът се регулира от "Пътна полиция"

Без промяна в полетите на "Васил Левски" след кибератаката на летища в Европа

Без промяна в полетите на "Васил Левски" след кибератаката на летища в Европа

България Преди 5 часа

Кибератака срещу доставчик на системи за регистрация и качване на борда доведе до сериозни затруднения на няколко големи европейски летища

С AI и 3D протеза: Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена

С AI и 3D протеза: Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена

Технологии Преди 5 часа

Имплантът е изработен от титаниева сплав и е със специално диамантено покритие

<p>Бебе и двама&nbsp;възрастни&nbsp;загинаха след срив в мрежата на мобилен оператор</p>

Трима починаха в Австралия заради срив в мрежата на мобилен оператор

Свят Преди 5 часа

Повредата засегна три от шестта австралийски щата и продължи 10 часа

Летището в Дъблин отваря отново Терминал 2

Летището в Дъблин отваря отново Терминал 2

Свят Преди 6 часа

Полицията съобщи, че е реагирала на сигнал за инцидент на летището, но не даде повече подробности

"Зомби" дрогата в Европа: Ще успее ли България да попречи на разпространението ѝ?

"Зомби" дрогата в Европа: Ще успее ли България да попречи на разпространението ѝ?

България Преди 6 часа

Не са нужни 100 кг наркотици, а само 2-3 грама, за да застрашат живота на децата, споделя шефът на отдел "Борба с наркотрафика"

Въпреки критиките: Израел засилва офанзивата в Газа, десетки убити

Въпреки критиките: Израел засилва офанзивата в Газа, десетки убити

Свят Преди 6 часа

Според медиците в цялата ивица Газа днес са убити общо 47 души

Всичко от днес

От мрежата

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

Внимание! Висок риск от пожари

sinoptik.bg
1

Предстои слънчева серия почивни дни

sinoptik.bg

5 неща, от които да се откажете през октомври, за да бъдете по-щастливи

Edna.bg

Какво да готвим през октомври: изпитани рецепти за уютни есенни дни

Edna.bg

Душан Косич: Нямаме време да плачем, ще се готвим за Левски

Gong.bg

Марто Бойчев: Много съм щастлив, имаме добър колектив

Gong.bg

Почина продуцентът Росен Цанков

Nova.bg

„Темата на NOVA”: Без отстъпление (ВИДЕО)

Nova.bg