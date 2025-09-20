Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Н идерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне събрали се в Хага протестиращи срещу миграционната политика, след като те са започнали да замерят служителите на реда с камъни и бутилки, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
Представител на местните власти съобщи, че групата демонстранти, срещу която е използвано водното оръдие, се е откъснала от основния протест, за да блокира път.
Links blijft Nederland 🇳🇱 in haar greep houden. #elsfest— Newo Judicial 🧢 Tegen de MSM Media als 'Expert'! (@TheReal_NEWO) September 20, 2025
Toch goed gedaan v Els 👍#malieveld nu. Politie auto met alle apparatuur erin en bagage, wordt wel geblust.
Goed dat ze waterkanon 💦 hadden meegenomen. :-) https://t.co/YZeRGiDGlV pic.twitter.com/XGDOieTHzs
Протестът срещу миграцията, който се провежда около месец преди парламентарните избори в кралството, е срещу търсещите убежище и за по-справедлива жилищна политика в Нидерландия. Местни медии съобщават, че хиляди са се присъединили към протеста.
АП предаде, позовавайки се на местни медии, че някои от протестиращите са подпалили полицейски автомобил и са нападнали офис на центристката политическа партия "Демократи-66".
"Дръжте си ръцете далеч от политическите партии. Ако си мислите, че може да ни сплашите, успех. Никога няма да позволим на екстремистките метежници да ни отнемат красивата държава", заяви в социалната мрежа "Екс" председателят на партията Роб Йетен.
A water cannon was deployed by Dutch police to disperse anti-immigration demonstrators in the Hague after some protesters began throwing bottles and rocks at police officers https://t.co/GE7KJJhNhp pic.twitter.com/4f191NUDeC— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 20, 2025
Лидерът на крайнодясната Партия на свободата Герт Вилдерс е бил поканен на протеста от организациите, но не е пристигнал.
Политикът осъди проявите на насилие. „Блокирането на пътя и използването на сила срещу полицията е напълно неприемливо“, написа той в „Екс“.
Politie moet zich terugtrekken. Eerst Romeo’s sturen en nu het onderspit delven. Intressant pic.twitter.com/yfKCkxcAz0— Stephan (1) (@springfield1952) September 20, 2025