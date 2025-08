Вълк нападна 6-годишно дете в Нидерландия, забраниха достъп до гори

Н идерландските власти предупредиха хората да не навлизат в горски и природни резервати, след като вълк нападна шестгодишно дете в покрайнините на град Утрехт, предаде ДПА.

Според властите на провинция Утрехт вълкът, извършил атаката в сряда, е отговорен и за минали проблеми в региона.

"Стойте далеч от всички земи, както и от горските и природните резервати", се казва в предупреждение на властите, които издадоха разрешение за отстрел на вълка.

Boy, 6, dragged into woods by child-hunting WOLF in front of horrified mum https://t.co/0htoB5MRd4